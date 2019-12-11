HABER

Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 14:00 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda 7 aylık hamile F.A., sokak ortasında kapkaççı sandığı kişinin saldırısına uğradı.

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda 7 aylık hamile F.A., sokak ortasında kapkaççı sandığı kişinin saldırısına uğradı. Kadının çantasının, içinden bir şey alınmadan çöpe atılmasından ve dövülmesinden şüphelenen polis, eski sevgilisini takibe aldı. Yapılan araştırmada Taner Oktay K.'nin, aynı fabrikada çalışan arkadaşı Ümit Ö.'ye 35 bin TL vererek, kendisinden olan bebeğin düşmesi için eski sevgilisini dövdürdüğü ortaya çıktı. F.A.'nın, daha önce kürtajı kabul etmediği öğrenildi. Gözaltına alınan Taner Oktay K. ve Ümit Ö., adliyeye sevk edildi.
Adapazarı'ndaki Dr. Kamil Sokak'ta, 14 gün önce, 7 aylık hamile F.A., kapkaççı zannettiği kişinin saldırısına uğradı. Çantayı kapan kişinin, kadına saldırmaya devam etmesi ve içinden bir şey almadan çöpe atması, polisi şüphelendirdi. Polis, dövülen kadının ve çevredekilerin ifadesine başvurdu. Tanıkların anlattıklarından yola çıkan polis, olayın kapkaç olmadığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekip, 100 güvenlik kamerası kaydını inceledi.
F.A.'nın eski sevgilisini araştırmaya karar veren polis, Taner Oktay K.'nin çalıştığı fabrikanın kamera kayıtlarını da inceledi. Görüntülere göre, kendisini kapüşonla gizleyen kişinin, kadını döven, Taner Oktay K. ile aynı iş yerinde çalışan Ümit Ö. olduğu, saldırı gününde ve sonrasında aynı kıyafetle işe gittiği belirlendi. Polis, Taner Oktay K. ve Ümit Ö.’yü gözaltına aldı.
KÜRTAJI KABUL ETMEMİŞ
Taner Oktay K., emniyetteki ifadesinde, F.A.'dan ayrıldıktan sonra kendisinden hamile olduğunu öğrendiğini, kürtaj için baskı yaptığını, F.A.'nın kabul etmemesi nedeniyle bu saldırı planını yaptıklarını söyledi. Taner Oktay K.'nin, iş arkadaşı Ümit Ö.'den, gasbedecekmiş gibi yapıp, F.A.'yı dövmesini istediği ve bu sayede bebeği kaybetmesini sağlamayı amaçladığı ortaya çıktı.
BERABER PLANLAMIŞLAR
Ümit Ö. ise ifadesinde Taner Oktay K.'nin, F.A. ile birlikteliklerinden olan bebeği istememesi nedeniyle 35 bin lira karşılığında eski sevgilisini dövmesi için birilerini aradığını duyduğunu ve bu işi beraber planlayarak, gerçekleştirdiklerini itiraf etti.
SALDIRI ANI KAMERADA
Hamile F.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Taner Oktay K. ile Ümit Ö., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. F.A.'nın sokak ortasında Ümit Ö. tarafından dövüldüğü anlar ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili çok konuşulacak iddia! Özel olarak mı seçildi? Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili çok konuşulacak iddia! Özel olarak mı seçildi?
FETÖ’nün hücre evlerine baskın: 22 gözaltıFETÖ’nün hücre evlerine baskın: 22 gözaltı
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, mezarı başında anıldıŞehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, mezarı başında anıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Ünlü teknik adam kovuldu

Ünlü teknik adam kovuldu

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: Metin Topuz'un tahliye talebine ret!

Metin Topuz davasında yeni gelişme!

Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubay: Başka erkeklerle yazışmalarını gördüm

O astsubay tutuklandı: Telefonunda o yazışmaları görünce...

Yalova'da tersanede yangın

Yalova'da tersanede yangın

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin olası yaptırımlarına İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.