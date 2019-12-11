Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş (2)

TUTUKLANDILAR\nAdapazar\u0131'nda, emniyetteki i\u015flemlerin ard\u0131ndan adliyeye sevk edilen Taner Oktay K. ve \u00dcmit \u00d6., 'Nitelikli gasp' su\u00e7undan tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi.D\u00fcnyan\u0131n en h\u0131zl\u0131s\u0131! Hatay'da g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendiAyaklar\u0131n\u0131 ba\u011flad\u0131klar\u0131 k\u00f6pekleri \u00f6l\u00fcme terk eden 3 ki\u015fiye g\u00f6zalt\u0131Kay\u0131p bal\u0131k\u00e7\u0131n\u0131n cans\u0131z bedenine ula\u015f\u0131ld\u0131
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