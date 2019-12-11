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Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 17:14 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR Adapazarı'nda, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Taner Oktay K.

TUTUKLANDILAR
Adapazarı'nda, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Taner Oktay K. ve Ümit Ö., 'Nitelikli gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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