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Kurtalan Kaymakamı: Düğünde çekilen görüntüler ve deliller inceleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 12:44 | Son Güncelleme

 SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, düğünde ateşlenen silahlardan çıkan mermilerin yüksek gerilim hattına isabet etmesi ve kopan kabloların düşmesi sonucu 6 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Kurtlalan Kaymakam Emre Aydın, "Düğünde çekilen görüntüler ve deliller toplandı, inceleniyor.

Kurtalan Kaymakamı: Düğünde çekilen görüntüler ve deliller inceleniyor

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, düğünde ateşlenen silahlardan çıkan mermilerin yüksek gerilim hattına isabet etmesi ve kopan kabloların düşmesi sonucu 6 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Kurtlalan Kaymakam Emre Aydın, "Düğünde çekilen görüntüler ve deliller toplandı, inceleniyor. Şu an gözaltı yok" dedi.
Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Kayabağlar beldesinde meydana geldi. Düğünde halay çekilirken, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla havaya ateş açıldı. Silahlardan çıkan mermilerin yüksek gerilim hattına isabet etmesi sonucu kablolar kopup, yere düştü. Elektrik akımına kapılan 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü Diyarbakır, 3'ü de Siirt'teki hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, Kurtalan Kaymakamı Emre Aydın, jandarma ve polis ekiplerinin düğünde çekilen görüntüleri topladığını söyledi. Aydın, "Ne yazık ki üzücü bir olay ile karşılaştık. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattık ve halen devam ediyor. Olayda çekilen görüntüler ve deliler toplandı, inceleniyor ancak şu ana kadar herhangi bir gözaltı. Gün içerisinde gerek jandarma ekiplerimizin ve gerekse emniyet ekiplerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde olay aydınlanacaktır. Meydana gelen olayda toplam 6 vatandaşımız yaralanmıştır" diye konuştu.
MERMİLER, 31 BİN 500 VOLT ENERJİ OLAN HATTA İSABET ETMİŞ
Öte yandan düğünde ateşlenen silahlardan çıkan mermilerin 31 bin 500 voltluk enerji olan hatta isabet ettiği öğrenildi. Beldenin enerji hattını besleyen yüksek gerilim hattının onarımına başlandığı belirtildi. Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, yüksek gelirim hattında onarım çalışması başlatıldığını ve dün akşam faciadan dönüldüğünü kaydetti.

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Kurtalan Kaymakamı: Düğünde çekilen görüntüler ve deliller inceleniyorKurtalan Kaymakamı: Düğünde çekilen görüntüler ve deliller inceleniyorKurtalan Kaymakamı: Düğünde çekilen görüntüler ve deliller inceleniyor

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