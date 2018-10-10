Kurtalan'da, evlerinin önündeki sokağı temizleyen kadınlara beyaz eşya

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel YÜCEL/KURTALAN (Siirt), (DHA)- SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, evlerinin bulunduğu sokağı her gün gönüllü temizleyen 8 kadına, belediye tarafından çamaşır ve bulaşık makinesi hediye edildi.

Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi 108'inci Sokak'ta oturan 8 ev kadınının, sokağı her gün yıkayıp süpürdüğü belirlendi. Sokağa evleri gibi bakan ve tek bir çöp tanesi bile bırakmayan kadınlara Kurtalan Belediyesi çamaşır ve bulaşık makinesi hediye etti. Uygulamanın diğer mahallerde de hayata geçirileceğini belirten Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, "Belediye temizlik ekiplerimiz bu mahallemizi mercek altına aldılar ve mahallenin sürekli temiz olduğunu fark edince konuyu bana ilettiler. Ben de bizzat buraya gelerek inceleme yaptım ve gördük ki ev hanımlarımız evleri temizledikleri gibi mahallelerini de temizliyorlar. Onları ödüllendirmek istedim. Ve isteklerine göre kimisine çamaşır, kimisine ise bulaşık makinesi alarak hediye ettik" dedi.

ÖRNEK OLMALI

Temizlik ekiplerinin Tekel Mahallesi 108'inci Sokak'ı beş ay boyunca yakın takibe aldığını anlatan Başkan Karaatay, "Bu örnek davranışın tüm ilçe halkına örnek olması için hediye veriyoruz ve kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.