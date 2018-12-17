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Kurtalan'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 20:36 | Son Güncelleme

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kurtalan'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mehmet Yücel DURAK/ KURTALAN (Siirt),(DHA)- SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Siirt - Kurtalan yolundaki Zenga mevkiinde meydana geldi. Suriye uyruklu A.D. yönetimindeki 72 MA 019 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen S.K. yönetimindeki 34 ZH 0122 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

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Kurtalan'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıKurtalan'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıKurtalan'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıKurtalan'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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