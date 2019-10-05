Kurtalan'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Ahmet DERYALAR/KURTALAN,(Siirt),(DHA)- SİİRT’in Kurtalan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada Tuba Ergün (38), yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mağrip Köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Salih Yüksel'in kullandığı 21 AR 493 plakalı otomobil, kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tuba Ergün, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. 4 yaralının tedavisi ise sürüyor.

