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"Kurtar Çakın'ın Objektifinden 45'inci Yılında Kıbrıs" fotoğraf sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 21:17 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, Kıbrıs'taki Türklere yönelik Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarını yansıtan 54 fotoğrafın yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Kıbrıs'taki Türklere yönelik Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamlarını yansıtan "Kurtar Çakın'ın Objektifinden 45'inci Yılında Kıbrıs" isimli fotoğraf sergisi izlenime sunuldu.

Kurtar Çakın, Sanko Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında, "Günaydın gazetesi adına 45 gün adada görev yapan bir gazeteci olarak çektiğim kareleri bugün sizlere sunuyorum." dedi.

Çakın, "Katliamlar sırasında çektiğim bir fotoğraf geçtiğimiz aylarda dünya basını tarafından tüm savaşlarda çekilen en acı 43 fotoğraf arasında yer aldı. Askere sarılan bir Kıbrıs Türk'ünün fotoğrafı... Ve daha niceleri... Savaşsız bir dünya dileğiyle teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Erhan Özkan da Çakın'a teşekkür ederek, "Gerçekten duygulandık. O günleri yaşıyor durumdayım şu anda. Kıbrıs Türk'ünün varoluş nedeni 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'dır. Özgür toplumumuzun şu anki varoluş nedeni 1974 kutlu Barış Harekatı'dır." ifadesini kullandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cuma Erdem, bir Kıbrıs gazisi olarak 45 yıl önceki olayları sergiyle tekrar yaşadığını dile getirdi.

Barış Harekatı'nın önemine işaret eden Erdem, "2. harekat sırasında Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamını birebir yaşadım. O şehitlerimizi o gece gördüm. Birçok işkence ve katliamları önledik. Kıbrıs Türk'üne barış getirdik, huzur getirdik." dedi.

Erdem, Kıbrıs'ta 498 şehit verildiğini, bunlardan 5'inin Gaziantepli olduğunu söyledi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de gazeteciliğe 1975 yılında Çakın'ın stajyeri olarak başladığını, daha sonra KKTC'nin kuruluş yıl dönümünde de Kıbrıs'ta görev yaptığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Başkonsolos Özkan, Çakın'a plaket verdi.

Sergi, 2 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

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