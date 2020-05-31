SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Kurtara Mumcu: Guidetti ile 4 yıl daha çalışmak istiyoruz

Kurtara Mumcu: Guidetti ile 4 yıl daha çalışmak istiyoruz

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 31.05.2020 12:58 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlardan ve Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, A Milli Kadın Takımı'nın antrenörü Guidetti ile 4 yıl daha çalışmak istediklerini söyledi.

Kurtara Mumcu: Guidetti ile 4 yıl daha çalışmak istiyoruz

Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlardan ve Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, A Milli Kadın Takımı'nın antrenörü Giovanni Guidetti ile 4 yıl daha çalışmak istediklerini söyledi.

Milli takımların durumuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mumcu, "Giovanni ile 4 yıllık anlaşma vardı. 'Olimpiyat sonu' demiştik ama biz 4 yıl daha Giovanni ile çalışmak istiyoruz" dedi.

Guidetti'nin çok başarılı bir antrenör olduğunu belirten Mumcu, "Çok çalışkan bir insan. 2000 yılında onunla tanışmıştım, kendisini çok iyi tanıyorum. Eczacıbaşı'nda menajerlik yaparken kendisiyle anlaşmıştık. Her şey bitmişti. Gelmesini çok istiyordum, kısmet olmadı. İnandığım bir antrenör. Başkanla beraber, milli takımların sorumluluğu verilirken, ortak görüşümüz vardı; ne yapıp edip onu milli takımın başına getirmek istiyorduk. Ona çok güveniyorum" diye konuştu.

Guidetti'nin voleybolu konuşmayı çok sevdiğine dikkati çeken Mumcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüşmelerde bana 'Voleybolu bilen insanlarla daha keyif alıyorum' demişti. Bunu hiç unutmuyorum. Giovanni voleybol konuşabilen, fikirlerimize saygı duyan, voleybol tartışabileceğimiz bir antrenör. İkili diyalogları çok iyi."

"OLİMPİYATLARIN ERTELENMESİ CİDDİA KAYIP DEĞİL"

A Milli Kadın Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etmesine değinen Kurtaran Mumcu, "Olimpiyat her sporcunun hayali. 2016'da federasyonda görev aldığımızda hedeflerimizden biri de olimpiyatlara katılmak ve derece elde etmekti. Şükürler olsun bunu başardık. Olimpiyatlara katılmak, madalya peşinde koşmak çok önemli şey. Şu anda olimpiyatların ertelenmesi ciddi kayıp değil. Genç bir takıma sahibiz. Çabuk toparlanacak takımımız var" diye konuştu.

Çok iyi uyum sağlamış bir teknik ekibe ve oyuncu kadrosuna sahip olduklarını anlatan Mumcu, "Olimpiyatların ertelenmesi kararının bizim için sorun olacağını düşünmüyorum. Ligleri öne çekerek milli takımımızın kalan sürede olimpiyatlara daha iyi hazırlanması için bir zaman aralığı yaratmayı düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımın önemli başarılara imza atacak bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Mumcu, "Bu takım ciddi dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları oynayacak. Bu milli takım sahaya çıktığında çok insan 'acaba set alır mı, kaç sayı alır' konuşuluyordu. Başarı çalışmanın sonucu olan bir şey. İnanılmaz emek harcıyorlar. Hepimiz çok emek ve zaman harcıyoruz, meyvelerini toplayınca gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"ERKEK MİLLİ TAKIMINDA CİDDİ BİR JENERASYON DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİYORUZ"

Mumcu, A Milli Erkek Takımı'nda da önemli değişiklikler yapacaklarını dile getirdi.

Kadın milli takımında olduğu gibi erkekler için de bir çalışma gerçekleştireceklerini vurgulayan Mumcu, şunları söyledi:

"Erkek milli takımında ciddi jenerasyon değişikliğine gidiyoruz. Bu yıldan itibaren kararını verdik; daha genç, yetenekli çocuklarla uzun vadeli bir çalışma olacak. Yetenekli oyuncularımız var. Onları vitrine çıkararak, ekibi daha iyi duruma getirmek istiyoruz."

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarıBilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarı
Formula 1'in ilk yarış tarihi belli olduFormula 1'in ilk yarış tarihi belli oldu
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayını terk eden Muharrem İnce'den yeni açıklama!

Canlı yayını terk eden Muharrem İnce'den yeni açıklama!

George Floyd’un ölümü sonrasında ülke yangın yeri

George Floyd’un ölümü sonrasında ülke yangın yeri

Kulüpten para çalan yıldız kovuldu!

Kulüpten para çalan yıldız kovuldu!

Süper Lig devinden 1 transfer daha!

Süper Lig devinden 1 transfer daha!

Resti çekti: Ya o gider ya da ben giderim!

Resti çekti: Ya o gider ya da ben giderim!

Bayern Münih gol oldu, yağdı! Eski F.Bahçeli engel olamadı

Bayern Münih gol oldu, yağdı! Eski F.Bahçeli engel olamadı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Mike Tyson ringlere geri dönüyor!

Mike Tyson ringlere geri dönüyor!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

'En çekici golfçüden' olay paylaşım

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurtara Mumcu: Guidetti ile 4 yıl daha çalışmak istiyoruz

'Guidetti ile 4 yıl daha çalışmak istiyoruz'

Gizem Elmaağaçlı 3. oldu

Gizem Elmaağaçlı 3. oldu

Formula 1'in 2020'deki ilk yarışı Avusturya'da koşulacak

Formula 1'in ilk yarış tarihi belli oldu

Arkasspor'un vazgeçilmezi Glenn Hoag

Arkasspor'un vazgeçilmezi Glenn Hoag

Mete Gazoz’dan Türkiye rekoru

Mete Gazoz rekor kırdı

Galatasaray ve Fenerbahçe'den Nihat Özdemir'e "geçmiş olsun" mesajı

G.Saray ve F.Bahçe'den Özdemir'e mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.