KURTARAN-19 Davet Tatbikatı başladı

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile 18 ülke ve bir uluslararası kuruluştan gözlemcinin katıldığı KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı basın safhası başladı.

Tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Gürcistan, İtalya, Kanada, Katar, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Pakistan, Portekiz ve Uluslararası Denizaltı Kaçış ve Kurtarma İrtibat Bürosundan (ISMERLO) gözlemciler katılıyor.

Marmaris Aksaz Limanı'ndan hareket eden TCG Alemdar Denizaltından Personel Arama Kurtarma gemisi, kurtarma faaliyetlerini icra etmek üzere Akdeniz'e açıldı.

Gemideki brifingde KURTARAN-19 Davet Tatbikatı'nın bu yıl üçüncüsünün icra edildiğini belirten Kurtarma ve Sualtı Komutanı Albay Niyazi Uğur, "KURTARAN-19 Davet Tatbikatı, bugüne kadar icra edilmiş milli ve NATO çapında en büyük denizaltı arama ve kurtarma tatbikatı." dedi.

Uğur, tatbikatın Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı kontrol ve yönetiminde Aksaz bölgesinde gerçekleştirilen fiili denizaltıdan personel kurtarma tatbikatı olduğunu ifade etti.