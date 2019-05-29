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KURTARAN-19 Davet Tatbikatı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 08:46 | Son Güncelleme

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile 18 ülke ve bir uluslararası kuruluştan gözlemcinin katıldığı KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı gerçekleştiriliyor - Tatbikata, 6 gemi, 3 denizaltı, 6 sahil güvenlik botu, 2'şer uçak ve helikopter, 21 kişilik denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi, 12 kişilik paraşütle arama kurtarma timi, bir uluslararası kuruluş ve 8 ülkeden 35 gözlemci katılıyor - Kurtarma ve Sualtı Komutanı Albay Niyazi Uğur: -"KURTARAN-19 Davet Tatbikatı, bugüne kadar icra edilmiş milli ve NATO çapında en büyük denizaltı arama ve kurtarma tatbikatı"

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile 18 ülke ve bir uluslararası kuruluştan gözlemcinin katıldığı KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı basın safhası başladı.

Tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Gürcistan, İtalya, Kanada, Katar, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Pakistan, Portekiz ve Uluslararası Denizaltı Kaçış ve Kurtarma İrtibat Bürosundan (ISMERLO) gözlemciler katılıyor.

Marmaris Aksaz Limanı'ndan hareket eden TCG Alemdar Denizaltından Personel Arama Kurtarma gemisi, kurtarma faaliyetlerini icra etmek üzere Akdeniz'e açıldı.

Gemideki brifingde KURTARAN-19 Davet Tatbikatı'nın bu yıl üçüncüsünün icra edildiğini belirten Kurtarma ve Sualtı Komutanı Albay Niyazi Uğur, "KURTARAN-19 Davet Tatbikatı, bugüne kadar icra edilmiş milli ve NATO çapında en büyük denizaltı arama ve kurtarma tatbikatı." dedi.

Uğur, tatbikatın Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı kontrol ve yönetiminde Aksaz bölgesinde gerçekleştirilen fiili denizaltıdan personel kurtarma tatbikatı olduğunu ifade etti.

Tatbikatın amacının, satha çıkma kabiliyetini yitiren denizaltı gemisi personelinin, NATO üyesi ülkeler ve diğer ülkelerin katılımıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan kurtarma unsurlarıyla kurtarılması olduğunu anlatan Uğur, şunları kaydetti:

"Tatbikatta, kurtarma unsurlarının konuşlu bulundukları ülkelerden hava ve deniz yoluyla kaza bölgesine en seri şekilde transfer edilebilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda NATO üyesi ülkeler ve NATO üyesi olmayan ülkelerle denizaltından personel kurtarma konusunda ileride yapılabilecek ortak kurtarma operasyonları için yöntemler geliştirilmesi, sahip olunan kurtarma sistem ve imkanlarının tanıtılması amaçlanıyor."

- Tatbikata katılan unsurlar

Tatbikatta denizaltı tahliye ve kurtarma harekatında ortaya çıkabilecek kitlesel yaralanma senaryolarına uygun tıbbi tedavilerin yapılmasının amaçlandığını aktaran Uğur, 6 gemi, 3 denizaltı, 6 sahil güvenlik botu, 2 uçak, 2 helikopter, 21 kişilik denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi, 12 kişilik paraşütle arama kurtarma timi, 3 yabancı ülke mensubu dalgıç 18 ülke ve bir uluslararası kuruluştan 35 gözlemcinin yer aldığını söyledi.

Tatbikatın fiili safhasının dün birlik ve gemilerin Aksaz'dan ileri hareketleriyle başladığını hatırlatan Uğur, bu aşamada satha çıkma kabiliyetini yitirmiş üç denizaltının aranması, tespit ve teşhis edilmesi faaliyetlerinin icra edildiğini kaydetti.

Tatbikatın bugün gerçekleştirilecek kurtarma eğitimleri kapsamında, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya personel kurtarma araçları ile müdahale ve personel tahliyesi yapılacağını anlatan Uğur, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda kurtarma faaliyeti gerçekleşinceye kadar ihtiyaç duyulacak temiz havanın verilmesi maksadıyla dalış hortumları vasıtasıyla harici havalandırma, acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılması, paraşütle arama kurtarma timi ile kazazedeleri sudan çıkarma ve ilk tıbbi müdahale, kazazedelere triyaj, tıbbi tedavi ve en yakın tedavi merkezine tahliyeleri için gerekli desteğin verilmesi faaliyetleri icra edilecek."

Brifinge, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, TCG Alemdar Denizaltından Personel Arama Kurtarma Gemi Komutanı Yarbay Selim Gökdeniz katıldı.

Brifingin ardından TCG Alemdar Denizaltından Personel Arama Kurtarma gemisi basın mensuplarına tanıtıldı.

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Aksaz Deniz Üssü Kurtaran -19 tatbikat

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