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KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 16:41 | Son Güncelleme

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile 18 ülke ve bir uluslararası kuruluştan gözlemcinin katıldığı tatbikatın kurtarma safhası tamamlandı - Tatbikatın son bölümünde senaryo gereği denizaltı arama kurtarma safhası gerçekleştirildi

Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile 18 ülke ve bir uluslararası kuruluştan gözlemcinin katıldığı tatbikatın kurtarma safhası tamamlandı.

Tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Gürcistan, İtalya, Kanada, Katar, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Pakistan, Portekiz, Romanya, Yunanistan ve Uluslararası Denizaltı Kaçış ve Kurtarma İrtibat Bürosundan (ISMERLO) gözlemciler katıldı.

Marmaris Aksaz açıklarında gerçekleştirilen tatbikatın son bölümünde senaryo gereği denizaltı arama kurtarma safhası da gerçekleştirildi.

Tatbikatta satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya ulaşmak için Sonar ile arama yapıldı. Yürütülen çalışmalarda denizaltının yaklaşık 67 metre derinlikte olduğu belirlendi.

İlk olarak TCG Alemdar'da bulunan ROV ile denizaltının tespiti yapıldı. Atmosferik Dalış Sistemi (ADS) ile denizaltının ihtiyacı olan acil yaşam destek paketi ulaştırıldı.

Daha sonra denizaltı kurtarma çanıyla personelin kurtarılması faaliyetine başlandı. Denizaltında bulunan iki personel denizaltı kurtarma çanına alınarak gemiye getirildi.

Çoğunluğu birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personelin çalışma yürüttüğü KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı 31 Mayıs'ta sona erecek.

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Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Muğla tatbikat

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