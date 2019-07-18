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Kurtardığı mültecileri İtalya’ya getiren kaptan 4 saat sorgulandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 17:29 | Son Güncelleme

Kurtardığı 47 mülteciyi İtalyan sahil güvenlik ekiplerinin engellemesine rağmen Lampedusa Adası’na taşıyan geminin kaptanı Carola Rackete 4 saat sorgulandı.Akdeniz’de kurtardığı 47 mülteciyi İtalyan sahil güvenlik ekiplerinin engellemesine rağmen Lampedusa Adası’na taşıyan geminin kaptanı Carola Rackete bugün Agrigento Bölge Başsavcılığı’nda sorgulandı.

Kurtardığı 47 mülteciyi İtalyan sahil güvenlik ekiplerinin engellemesine rağmen Lampedusa Adası’na taşıyan geminin kaptanı Carola Rackete 4 saat sorgulandı.
Akdeniz’de kurtardığı 47 mülteciyi İtalyan sahil güvenlik ekiplerinin engellemesine rağmen Lampedusa Adası’na taşıyan geminin kaptanı Carola Rackete bugün Agrigento Bölge Başsavcılığı’nda sorgulandı. Kaçak göçe yardım etmek, güvenlik yasasına ihlal etmek ve İtalyan Donanması’nın dur emrine karşı gelmekle suçlanan Alman kaptan, 4 saat süren sorgulamanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 12 Haziran’da gerçekleşen kurtarma operasyonuna dair detayları açıklama imkanı bulduğu için duyduğu memnuniyeti dile getiren Rackete, Avrupa Komisyonu’nu göreve çağırarak, "Yenilenen Avrupa Birliği Parlamentosu ile Avrupa Komisyonu’nun bu gibi durumların önüne geçilmesi için elinden geleni yapmasını umuyorum. Birlik üyesi ülkeler sivil gemiler tarafından kurtarılan insanları kabul etmeliler” ifadelerini kullandı.
Carola Rackete, kendisini serbest bırakan savcıları eleştiren İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile ilgili düşünceleri hakkında bir soruya ise "Hiçbir şey" şeklinde yanıt verdi.
Alman kaptanın Avukatı Alessandro Gamberini, müvekkilinin serbest olduğunu ve istemesi halinde ülkesine dönebileceğini söyledi. Gamberini, 31 yaşındaki Rackete’nin vardiya değişimi nedeniyle halihazırda SeaWacht 3 gemisinde görevli olmadığını da sözlerine ekledi. Rackete’ye destek veren bir grup ise mahkeme salonu önünde oturma eylemi düzenledi. Eylemciler "Denizden insan kurtarmak suç değildir" pankartı astılar.
Carola Rackete, rıhtımda devriye botuna çarpması nedeniyle dört polis memurunun hayatını tehlikeye atma suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor. Rackete, Alman Sea-Watch sivil toplum örgütüne ait Hollanda menşeli göçmen kurtarma gemisi Sea-Watch 3 ile Akdeniz’de kurtardığı göçmenlerle iki haftayı aşkın süre denizde beklemiş ve 12 Haziran’da İtalyan güvenlik güçlerinin engellemesine rağmen Lampedusa Adası’a demir atmıştı.
İtalya hükümetinin aldığı kararla bir süre ev hapsinde tutulan kaptan Rackete, Agrigento ön soruşturma hakiminin kararıyla serbest kalmıştı.

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