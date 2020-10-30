HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kurtarılan göçmen: "Türkiye cennet"

Kurtarılan göçmen: "Türkiye cennet"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 16:37 | Son Güncelleme

Muğla’nın Datça ilçesinde 3’ü çocuk olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itildi.

Muğla’nın Datça ilçesinde 3’ü çocuk olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itildi. Kurtarılan göçmenlerin içinde bulunan ve Türkçe bilen Zikre Hazan, Yunan güvenlik güçlerinin 5 gün boyunca kendilerine çok kötü davrandığını söyleyerek, "Yemek, su ve yatak vermediler 5 gün sonra bizi motoru olmayan iki adet lastik bota bindirerek Datça açıklarında ölüme terk ettiler. Türkiye ise cennet. Türkler bize çok iyi baktılar" dedi.
Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvelik ekipleri Datça açıklarında 2 adet lastik botta 3’ü çocuk, 9 erkek ve 7’si kadın olmak üzere 19 düzensiz gömen tespit etti.
Yunanistan’ın Rodos Adası’na çıkan 19 düzensiz göçmen burada 5 gün aç susuz bırakılarak adeta ölüme terk edildi. Düzensiz göçmenler, 5 günün sonunda Yunan unsurları tarafından 2 lastik bot ile Türk kara sularına itilerek adeta ölüme terk edildi. Bölgede devriye görevi yürüten Türk Sahil Güvelik ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler karaya çıkartıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Datça limanına teslim edilirken, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Göçmenlerin içinde bulunan ve Türkçe bilen Zikre Hazan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yunan güvenlik güçleri bize 5 gün boyunca çok kötü davrandılar. Bize adeta köpek muamelesi yaptılar. Yemek, su ve yatak vermediler 5 gün sonra bizi motoru olmayan iki adet lastik bota bindirerek Datça açıklarında ölüme terk ettiler. Türkiye cennet, Türkler bize çok iyi baktılar yemek verdiler yatacak yer verdiler, Türk güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Ünlü modelden olay paylaşım!
İzmir'de şiddetli deprem! Görgü tanığı dehşet anlarını anlattıİzmir'de şiddetli deprem! Görgü tanığı dehşet anlarını anlattı
Düzenli cinsel ilişkinin kadınlardaki inanılmaz faydası Düzenli cinsel ilişkinin kadınlardaki inanılmaz faydası
1/
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'ın vefatı sonrası ilk sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'ın vefatı sonrası ilk sözler
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
'Cadılar Bayramı' partisi! Sabaha kadar partiledi, polis bastı!
'Cadılar Bayramı' partisi! Sabaha kadar partiledi, polis bastı!
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Diğer Haberler
Depremin ardından viyadük kolonları araçların üzerine düştü
Depremin ardından viyadük kolonları araçların üzerine düştü
Bahçeli'den İzmir'deki deprem sonrası geçmiş olsun mesajı
Bahçeli'den İzmir'deki deprem sonrası geçmiş olsun mesajı
İzmir'de şiddetli deprem! İstanbul'da bir binada çatlak meydana geldi
İzmir'de şiddetli deprem! İstanbul'da bir binada çatlak meydana geldi
MSB'den İzmir depremine ilişkin açıklama: Kriz masası oluşturuldu
MSB'den İzmir depremine ilişkin açıklama
İzmir'deki deprem sonrası kaç kişi öldü? AFAD ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu
Bakan Koca duyurdu! Depremde 4 can kaybı, 120 yaralı var
Deprem uzmanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu 10 ay önce böyle uyarmış
Deprem profesörü 10 ay önce böyle uyarmış
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.