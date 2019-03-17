HABER

Kurtarılan kuzusuna sarılıp 'Yaşıyorsun demek canım benim' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 13:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Ertuğrul Yılmaz'ın kontrolünden çıkan minibüs, savrularak, Düdençayı'na düştü.

Kurtarılan kuzusuna sarılıp 'Yaşıyorsun demek canım benim' dedi

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Ertuğrul Yılmaz'ın kontrolünden çıkan minibüs, savrularak, Düdençayı'na düştü. Sürücü Yılmaz, kendi çabasıyla çıkarken, yanındaki Rümeysa Çakmak'ı itfaiye ekibi kurtardı. Akıntıya kapılan Yılmaz'ın kuzusu da itfaiye ekibince kurtarıldı. Yılmaz, "Yaşıyorsun demek canım benim" diyerek, kuzuya sarıldı. Aynı bölgede, önceki gece de otomobil çaya düşmüş, sürücüsü hayatını kaybetmişti.
Kaza, saat 00.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloluk Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Düden Çayı kenarında bulunan yol üzerinde, 07 AAP 04 plakalı minibüsle seyir halindeki Ertuğrul Yılmaz, iddiaya göre, başka aracın sıkıştırması sonucu direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan minibüs, Düden Çayı'na düştü. Araçtan kendisi kurtulan Ertuğrul Yılmaz, yüzerek, sudan çıktı. Suya gömülen minibüsten çıkan Rümeysa Çakmak ise aracın üzerinde yardım bekledi. Kazayı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibi, aracın üzerindeki Çakmak'a ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Halatla minibüse ulaşan itfaiye erleri, Rümeysa Çakmak'ı kurtardı. Sağlık görevlilerince olay yerindeki ambulansa alınan Ertuğrul Yılmaz ve Rümeysa Çakmak'ın sağlık kontrolleri yapıldı. Yılmaz, araçta bulunan kuzusunun da kurtarılmasını istedi.
SUDAN ÇIKARILAN KUZUSUNA SARILDI
Minibüsten çıkıp, akıntıya kapılan kuzunun çalılıklara takıldığını gören itfaiye erleri, bu kez hayvanı kurtarmak için çayın diğer tarafına geçti. Etrafta ışık bulunmaması nedeniyle sadece sesini duyabildikleri kuzuyu bulmakta zorlanan itfaiye erleri, hayvana ulaşmak için çalılıkları kesti. Suyun içine girip, kuzuyu çıkaran itfaiye ekibi, kucaklayarak, sahibine götürdü. Kuzunun canlı olduğunu gören Ertuğrul Yılmaz, "Yaşıyorsun demek canım benim" diyerek, kuzuya sarıldı ve itfaiye ekibine teşekkür etti. Suya gömülen araç, vinçle sudan çıkarılırken, sürücü Yılmaz ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
AYNI YERDE ÖNCEKİ GECE DE KAZA OLMUŞ
Öte yandan kazanın meydana geldiği noktanın 50 metre yukarısında önceki gece de başka otomobil suya düşmüştü. Suya düşen aracın sürücüsü Mustafa Altıntaş, hayatını kaybetmişti. Kazaların olduğu bölgede yaşayanlar, suyun kenarına bariyer yapılması gerektiğini ve aydınlatmaların yetersiz olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Kurtarılan kuzusuna sarılıp 'Yaşıyorsun demek canım benim' dediKurtarılan kuzusuna sarılıp 'Yaşıyorsun demek canım benim' dediKurtarılan kuzusuna sarılıp 'Yaşıyorsun demek canım benim' dediKurtarılan kuzusuna sarılıp 'Yaşıyorsun demek canım benim' dedi

Gençlerin şok görüntüleri saniye saniye kameraya kaydedildiGençlerin şok görüntüleri saniye saniye kameraya kaydedildi
Silivri'de 2 kişi define ararken göçük altında kaldı (2) Silivri'de 2 kişi define ararken göçük altında kaldı (2) 
Kitap fuarında narkotik standıKitap fuarında narkotik standı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mart ayında deniz keyfi yaptılar

Mart ayında deniz keyfi yaptılar

Baharın gelişiyle asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

Baharın gelişiyle asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 Mart mesajı

Erdoğan’dan 18 Mart mesajı!

Silivri'de define faciası! 2 kişi göçük altında kaldı

Silivri'de define faciası! 2 kişi göçük altında kaldı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

İstanbul'da 'EYT' mitingi

İstanbul'da 'EYT' mitingi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.