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Kurtarılan Türk denizcilerin avukatı Esenley’den Nijerya makamlarına teşekkür

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 22:40 | Son Güncelleme

Nijerya’da kaçırılan Türk denizcilerin kurtarılmasından sonra açıklamada bulunan nakliye şirketinin avukatı Semih Esenyel, Nijerya makamlarına yardımlarından dolayı teşekkür etti.Nijerya kıyılarında bulunan Nijer Deltası’nda üç hafta önce kaçırılan Türk bandıralı kargo gemisinde esir tutulan 10 Türk denizci dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Nijerya’da kaçırılan Türk denizcilerin kurtarılmasından sonra açıklamada bulunan nakliye şirketinin avukatı Semih Esenyel, Nijerya makamlarına yardımlarından dolayı teşekkür etti.
Nijerya kıyılarında bulunan Nijer Deltası’nda üç hafta önce kaçırılan Türk bandıralı kargo gemisinde esir tutulan 10 Türk denizci dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Bayram sabahında memlekete dönmeleri beklenen denizcilerin kurtarılmasıyla ilgili ilk açıklama nakliye şirketinin avukatı Semih Esenyel’den geldi. Yerel basına açıklamalarda bulunan Esenyel, “Niger Deltası’ndaki Riverine Barış Girişimi’ne, kaçırılan vatandaşlarımızın kurtarılmasında bana yardımcı oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Sadece bana yardım etmekle kalmadılar, bana vatandaşlarımızı kurtarma cesareti verdiler” ifadelerini kullandı.

“Nijerya’dan güzel anılarla ayrılıyoruz”
Esenyel ,“Nijerya’dan güzel anılarla ayrılıyoruz. Kötü anılarımız yok. Dünyanın her yerinde kötü ve iyi insanlar var. Fakat insanlarımızı kurtarmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Timi Alaibe’ye (yerel politikacı) yardımları ve Riverine Barış Girişimi’ne de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.
Nijer Deltası’nda barışın sağlanması için çalışan Riverine Barış Girişimi’nin çabalarıyla Türk denizciler için fidye ödenmedi. Başlangıçta 10 Türk denizci için 1 milyar Nijerya doları istedi. Ancak sonunda Riverine Barış Girişimi’nin ve yerel politikacı Timi Alaibe’nin devreye girmesiyle herhangi bir fidye ödenmedi.

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