Kurtarılan Türk gemici yaşadıklarını anlattı

Nijerya’da silahlı kişilerce kaçırılan ve önceki gün kurtarılan 10 Türk gemici Türkiye’ye döndü. Kurtarılan gemicilerden Hakan Çakar, yaşadıklarını anlatırken, “Ellerinde iken ne zaman öleceğiz diye düşündük. Yani bir an önce öldürün, yeter bitsin dedik” ifadelerini kullandı.

Nijerya’da 13 Temmuz’da silahlı kişilerce kaçırılan ve önceki gün kurtarılan 10 Türk gemici, Türkiye’nin Abuja Büyükelçiliği’ne getirilmişti. Hüseyin Zabun, Hakan Çakar, Serdar Çetinkaya, Ersin Yılmaz, Mücahid Şener, Hasan Hüseyin Karakurt, Ümit Tokgöz, Tezcan Selçuk, İbrahim Arsoy ve Cumhur Akpınar isimli gemiciler, bu sabah THY uçağıyla Abuja’dan İstanbul’a geldi. Uçaktan inen gemiciler, özel VİP aracına bindirildi. Sonrasında yurda dönen gemici Hakan Çakar, kaçırıldıkları süreçte yaşadıkları zorlu günleri anlattı. Çakar, korsanların elinde ölümü beklediklerini dile getirirken yurda dönmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.

“Gemiyi taradılar silahlı korsanlar”

Nijerya’da 13 Temmuz’da silahlı kişilerce kaçırılan ve önceki gün kurtarılan gemicilerden Hakan Çakar, “ Gemiye çıktılar, gemiyi taradılar silahlı korsanlar, terörist diyeyim artık ne diyeyim. Bizi aldılar bir ormana götürdüler. Yani yılanlar, akrepler ,böcekler, bataklık. Her şeyi yaşadık, bir Afrika ormanı yani, nasıl olabilir ki, amaçlarını bilmiyorum. Hiçbir şey söylemediler. İlk başta serttiler, ondan sonra iyi davrandılar. Fiziksel bir şey olmadı. Darbe falan olmadı. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Ormanın içinde baraka gibi bir yerde tutulduk. Sağlık bakımından şartlar çok zordu, fiziksel bir müdahale olmadı. Sağlığımız kötüydü. Aileme kavuşmadım, şimdi Trabzon’a gideceğim ailem beni bekliyor. Aktarmam var Sabiha Gökçen’den, kızıma kavuşacağım. Eşime kavuşacağım. Bundan sonra ne olur bilmiyorum, hesabını yapmadım, sadece Türkiye’ye ayak basmak tek düşüncem bu idi. Ellerinde iken ne zaman öleceğiz diye düşündük. Yani bir an önce öldürün, yeter bitsin dedik. Diğer arkadaşlar da iyiydi. Mesleğimi yapma konusunda bilmiyorum, kararsızım” dedi.