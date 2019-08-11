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Kurtarılan Türk gemici yaşadıklarını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:27 | Son Güncelleme

Nijerya’da silahlı kişilerce kaçırılan ve önceki gün kurtarılan 10 Türk gemici Türkiye’ye döndü.

Nijerya’da silahlı kişilerce kaçırılan ve önceki gün kurtarılan 10 Türk gemici Türkiye’ye döndü. Kurtarılan gemicilerden Hakan Çakar, yaşadıklarını anlatırken, “Ellerinde iken ne zaman öleceğiz diye düşündük. Yani bir an önce öldürün, yeter bitsin dedik” ifadelerini kullandı.

Nijerya’da 13 Temmuz’da silahlı kişilerce kaçırılan ve önceki gün kurtarılan 10 Türk gemici, Türkiye’nin Abuja Büyükelçiliği’ne getirilmişti. Hüseyin Zabun, Hakan Çakar, Serdar Çetinkaya, Ersin Yılmaz, Mücahid Şener, Hasan Hüseyin Karakurt, Ümit Tokgöz, Tezcan Selçuk, İbrahim Arsoy ve Cumhur Akpınar isimli gemiciler, bu sabah THY uçağıyla Abuja’dan İstanbul’a geldi. Uçaktan inen gemiciler, özel VİP aracına bindirildi. Sonrasında yurda dönen gemici Hakan Çakar, kaçırıldıkları süreçte yaşadıkları zorlu günleri anlattı. Çakar, korsanların elinde ölümü beklediklerini dile getirirken yurda dönmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.

“Gemiyi taradılar silahlı korsanlar”
Nijerya’da 13 Temmuz’da silahlı kişilerce kaçırılan ve önceki gün kurtarılan gemicilerden Hakan Çakar, “ Gemiye çıktılar, gemiyi taradılar silahlı korsanlar, terörist diyeyim artık ne diyeyim. Bizi aldılar bir ormana götürdüler. Yani yılanlar, akrepler ,böcekler, bataklık. Her şeyi yaşadık, bir Afrika ormanı yani, nasıl olabilir ki, amaçlarını bilmiyorum. Hiçbir şey söylemediler. İlk başta serttiler, ondan sonra iyi davrandılar. Fiziksel bir şey olmadı. Darbe falan olmadı. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Ormanın içinde baraka gibi bir yerde tutulduk. Sağlık bakımından şartlar çok zordu, fiziksel bir müdahale olmadı. Sağlığımız kötüydü. Aileme kavuşmadım, şimdi Trabzon’a gideceğim ailem beni bekliyor. Aktarmam var Sabiha Gökçen’den, kızıma kavuşacağım. Eşime kavuşacağım. Bundan sonra ne olur bilmiyorum, hesabını yapmadım, sadece Türkiye’ye ayak basmak tek düşüncem bu idi. Ellerinde iken ne zaman öleceğiz diye düşündük. Yani bir an önce öldürün, yeter bitsin dedik. Diğer arkadaşlar da iyiydi. Mesleğimi yapma konusunda bilmiyorum, kararsızım” dedi.

“Zorlu bir müzakere süreci yürüttük”
Denizcilerin çok zor şartlar altında kaldığını ifade eden korsanların Türkiye’ye dönmesi için çaba gösteren Avukat Selçuk Esenyal, “On tane mürettebatımızın durumları iyi. Çok şükür ailelerine kavuştular bayramın birinci günü. Zorlu bir süreç psikolojik açıdan da zor. Arkadaşlar da yorgun bizler de yorgunuz. Tüm Türkiye’ye iyi bayramlar diliyoruz. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Zor tabi psikolojik zor bir savaş. Zor coğrafi şartlar, olanı biteni iyi anlamak lazım. Kolay değil, bende yaklaşık üç haftadır oradayım. Ormanın içerisinde arkadaşları bulmak için uğraştık. Türk Milletinin duası, devletimizin desteği ile bu yolda muvaffak olduk. Ailelere kavuştuk. Bende kendi aileme kavuştum. Deniz korsanları kaçırdı, alışık olmadığımız iklim, alışık olmadığımız hava atmosferi. Bu dönemde zorlu bir müzakere süreci yürüttük. Büyükelçiliğimizin önemli desteği var. Sonunda kurtuldular” diye konuştu.

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