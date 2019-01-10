HABER

Kurtarılan Ukraynalı mürettebattan Türkiye'ye teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 23:31 | Son Güncelleme

Samsun açıklarında 3 gün önce batan kuru yük gemisinin kurtarılan 7 mürettebatı, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha: - "Çok korkunç bir trajedi yaşandı. Hayatlarını riske atarak denizcileri kurtaran Türk Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerine ve tıbbi bakımı sağlayan Samsun Valisi Osman Kaymak'a teşekkür ederim. Stratejik ortaklığın çalışması budur" - Geminin mürettebatından Stanislav Shevchuk: - "Bu ülkenin dilini bilmesek de kendimizi çok iyi hissettik. Bize yardımcı olanlara çok minnettarız. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bizleri çok profesyonel şekilde kurtardı. Onlar gerçek kahramandır"

Samsun açıklarında 7 Ocak'ta batan "8841644 IMO" numaralı "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinin kurtarılan Ukraynalı mürettebatı, kendilerine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Türk Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince 80 mil açıkta denizden kurtarılan 7 mürettebatı büyükelçilik binasında ağırladı.

Büyükelçi Sybiha, kabülde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok korkunç bir trajedi yaşandı. Hayatlarını riske atarak denizcileri kurtaran Türk Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerine ve tıbbi bakımı sağlayan Samsun Valisi Osman Kaymak'a teşekkür ederim. Stratejik ortaklığın çalışması budur." ifadelerini kullandı.

Sybiha, kazada ölenlerin ailelerine baş sağlığı dileyerek, kurtarılan denizcilerin en kısa zamanda evlerine döneceklerini belirtti.

- "Sahil güvenlik ekipleri, gerçek kahraman"

Kurtarılan gemi personelinden Stanislav Shevchuk, dalgalara daha fazla dayanamayan geminin ön kısmının kırıldığını ve hızla batmaya başladığını anlattı.

Olayın hızla geliştiğini dile getiren Shevchuk, "Kendimizi farklı ülkede bulduk. Bu ülkenin dilini bilmesek de kendimizi çok iyi hissettik. Bize yardımcı olanlara çok minnettarız. Sahil güvenlik ekipleri bizleri çok profesyonel şekilde kurtardı. Onlar gerçek kahramandır." dedi.

Geminin aşçısı Tatyana Budko da yaşadıklarına ilişkin "Çok korkunç anlar yaşadık. Helikopterlerin geleceğini hiç düşünmedik. Onları görünce ruhumuz canlandı. Kurtarma ekipleri çok hızlı şekilde bize ulaştı." diye konuştu.

Göz yaşlarına hakim olamayan Budko, oğlu ve annesinin kendisini evde beklediğini söyledi.

Kabulde, kurtarılan mürettabata geleneksel Türk ve Ukrayna yemekleri ikram edildi.

Samsun'un 80 mil açıklarında 7 Ocak'ta "8841644 IMO" numaralı, "Volga-Balt 214" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden tehlike sinyali alınması üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştı.

Olayda geminin 13 kişilik mürettebatından 7'si kurtarılmış, kayıp denizcilerden 4'ünün cesedi bulunmuştu. Kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişmeÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme
Kadınlar, intihar ve uyuşturucuya karşı yürüdüKadınlar, intihar ve uyuşturucuya karşı yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Büyükelçiliği

En Çok Okunan Haberler

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiftlik Bank'ın sosyal medya sorumlusu yakalandı

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

Datça'da 4.8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

11 dakika arayla 2 deprem!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın lastiği patladı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik!

Eren Erdem’in avukatlarından tutuklanmasına itiraz

Önce tahliye sonra yakalama kararı çıkmıştı! Eren Erdem'in avukatları harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.