Kurtarılma videosunu milyonların izlediği koala öldü

Avustralya'da Toni Doherty adlı bir kadın tarafından yanan ağaçtan kurtarılma videosu dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından izlenen koala öldü.

Lewis adı verilen koala, geçen hafta ağır yanıklarla New South Wales eyaletindeki bir koala hastanesine getirilmişti.

Videoda Doherty'nin yanan ağaçlardan birinde mahsur kalan koalayı tişörtünü kullanarak kurtardığı ve daha sonra üzerine su döktüğü görülüyor. Videoda, 14 yaşında olduğu belirlenen hayvanın inlediği duyuluyor.

https://business.facebook.com/watch/?v=546270772858916

Yüzlerce koala öldü

Port Macquarie Koala Hastanesi veterinerleri, yaralarının iyileşme belirtisi göstermemesi üzerine hayvanın uyutulmasına karar verildiğini açıkladı.

Avustralya'da Eylül ayından beri devam eden orman yangınlarında altı kişi hayatını kaybetti. Sadece New South Wales eyaletinde bir milyon hektarlık bir alanda etkili olan yangında 500'den fazla evin yandığı belirtiliyor.

Yangınlarda Avustralya'ya yüzlerce koalanın da öldüğü belirtiliyor.

Ağaçlarda yaşayan bu hayvanlar, orman yangınlarının ilk kurbanlarından biri oluyor. Koalalar yangınlarda ağaçların tepesine tırmanarak ve yumru haline gelerek kendilerini korumaya çalışıyor.

Üzerinde oldukları ağaçların tutuşması halinde koalaların kurtulma şansının olmadığı belirtiliyor.

