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KURTARMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 04:21 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA Kartal'da 12 kişinin yaralı kurtarıldığını, 3 kişinin de hayatını kaybettiği çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Kartal'da 12 kişinin yaralı kurtarıldığını, 3 kişinin de hayatını kaybettiği çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kartal'da çöken binanın yandaki 10 katlı binanın çökme ihtimaline karşı kurtarma çalışmalarına bir süre ara verildi. Yandaki binanın çökme riskinin olmadığının anlaşılması üzerine çalışmalara yeniden başlandı.

Görüntü dökümü:
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-Çalışmalara devem edilmesi
-Detaylar

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Ek Fotoğraflar//Kartal'da çöken binanın enkazından yaralılar çıkarılıyorEk Fotoğraflar//Kartal'da çöken binanın enkazından yaralılar çıkarılıyor
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