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Kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri gözyaşlarını tutamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 13:18 | Son Güncelleme

Elazığ’da UMKE görevlisinin telefonla konuşup kurtardığı Azize Çelik’in annesi olduğu öğrenilen Sakine Düşmez’in cansız bedeni enkazdan çıkartıldı.

Kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri gözyaşlarını tutamadı

Elazığ’da UMKE görevlisinin telefonla konuşup kurtardığı Azize Çelik’in annesi olduğu öğrenilen Sakine Düşmez’in cansız bedeni enkazdan çıkartıldı. O anları anlatan itfaiye eri gözyaşlarını tutamadı.
Elazığ’ın Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken 5 katlı binada enkaz altında kalan son kişi olarak değerlendirilen Sakine Düşmez de depremden 39 saat sonra çıkartıldı. UMKE görevlisinin telefonla konuşup kurtardığı Azize Çelik’in annesi olduğu öğrenilen Sakine Düşmez, ekiplerin titiz çalışması sonucu enkazın altından çıkartıldı. Yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yaşlı kadını göçüğün altından çıkartan ekipte yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, enkazın altında kalan kişiyi de çıkarttıklarını dile getirdi. Yaşanan depremi ve sonrasındaki kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri, gözyaşlarına hakim olamadı.
Sakine Düşmez’in de 5 katlı Aykent apartmanının enkazının altından çıkartılmasıyla birlikte Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki çöken iki binaya ait enkazları kaldırma çalışmalarına iş makineleriyle devam edileceği belirtildi.

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