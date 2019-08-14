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Kurtarma çalışmalarını izlerken kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 09:19 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce elektrik direğine ardından da ağaca çarptı.

DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce elektrik direğine ardından da ağaca çarptı. İtfaiye ekibi araçta sıkışan sürücüyü çıkarmaya çalışırken, kurtarma çalışmasına bakan bir sürücünün kullandığı otomobil ise önündeki araca çarptı.
Kaza akşam saatlerinde D-655 Karayolu Beyciler Sapağı mevkiinde meydana geldi. Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Kemal Alemdar idaresindeki 81 BB 848 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine ardından da ağaca çarparak karşı şeride geçti. Otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, araçta bulunan Erhan Alemdar ise yaralandı. İtfaiye ekibi, hasar gören otomobilde sıkışan Kemal Alemdar'ı araçtan çıkardı. Kemal ve Erhan Alemdar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bu arada, kurtarma çalışmalarını izleyen sürücünün kullandığı 52 AAV 663 plakalı otomobil ise önünde ilerlemekte olan 06 FP 8485 plakalı otomobile çarptı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü kazanın şoku ile aracından inince viteste bırakılan araç yeniden hareket etti. Bu kez otomobil sürücüsü tekrar aracına binerek otomobilini durdurdu. Her iki kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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