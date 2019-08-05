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Kurtarma ekipleri dağda kekik toplarken kayalıklardan düşüp yaralanan vatandaş için seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 16:56 | Son Güncelleme

Isparta Yalvaç’ta kekik toplamak amacıyla çıktığı dağda kayalıklardan düşerek yaralanması sonucu mahsur kalan vatandaşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma ekipleri kurtardı.

Kurtarma ekipleri dağda kekik toplarken kayalıklardan düşüp yaralanan vatandaş için seferber oldu

Isparta Yalvaç’ta kekik toplamak amacıyla çıktığı dağda kayalıklardan düşerek yaralanması sonucu mahsur kalan vatandaşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma ekipleri kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahsın daha sonra hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
Olay, geçen Cumartesi günü Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak Köyü Yellibel mevki’inde meydana geldi.
Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen bir ihbarı değerlendiren görevliler, kekik toplamak maksadıyla dağlık alanda bulunan Mesut B.’nin yaklaşık 70 metrelik kayalıklardan düşmesi sonucu yaralanarak mahsur kaldığını bilgisine ulaştı.
Bölgeye ulaşan AFAD, UMKE ve Jandarma ekiplerinin katıldığı kurtarma çalışmaları sonucunda bulunan yaralı şahıs, sedye ile taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bölgede ilk müdahalesi yapılan Mesut B.’nin, daha sonra Yalvaç Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındığı öğrenildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kurtarma ekipleri dağda kekik toplarken kayalıklardan düşüp yaralanan vatandaş için seferber oldu

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