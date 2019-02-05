Kurtarma gemisine Alan Kurdi'nin adı veriliyor

Sea-Eye isimli yardım örgütüne ait sığınmacı kurtarma gemisine, dört yıl önce üç yaşındayken Bodrum açıklarında ölen Suriyeli Alan Kurdi’nin adı verilecek. Sea Eye’dan yapılan açıklamada, halihazırda Akdeniz’de faaliyetlerini sürdüren "Professor Albrecht Penck" adlı geminin isminin değiştirileceği bildirildi. Sea-Eye Sözcüsü Gorden Isler, bu isim değişikliği ile Akdeniz’deki sığınmacılar hakkında yürütülen tartışmalarda, konunun özünün insanlar olduğuna dikkat çekmek istediklerini belirtti. Isler açıklamasında, "Konumuz her gün Akdeniz’de boğulan insanlar ve onların yakınlarının yaşadığı bitmek bilmeyen acı" dedi.

Sarsıcı fotoğraf

İspanya’nın Palma de Mallorca limanında yapılacak isim verme törenine Alan Kurdi’nin babası Abdullah Kurdi’nin de katılacağı ve gemiye "Alan Kurdi" adının sembolik olarak Abdullah Kurdi tarafından verileceği bildirildi. 2015 yılının Eylül ayında kaçak yollardan Avrupa’ya gitmek isteyen Suriyeli bir ailenin çocuğu olan üç yaşındaki Alan Kurdi, Bodrum açıklarında boğulmuş ve cesedi kıyıya vurmuştu. Alan Kurdi’nin sahildeki cansız bedenini gösteren fotoğraf dünya genelinde büyük yankı uyandırmış ve sığınmacı sorununu çarpıcı bir biçimde uluslararası toplumun gündemine taşımıştı.

AFP / ET, HT

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