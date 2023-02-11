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Kurtarma görevlisi enkaz altında kaldı! Korku dolu anlar kamerada

11.02.2023 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay-Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi’ndeki öğretmenevi enkazında korku dolu anlar yaşandı. Deprem enkazında kurtarma çalışması yapan Ayvalık Doğal Afetler Arama ve Kurtarma (ADAK) ekibi kurtarma ekibinden bir kişi, oluşan çökme ile enkaz altında kaldı. Kurtarma görevlisi arkadaşlarının çalışması ile enkaz altından kurtarıldı. Dehşete düşüren o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. İşte olayın detayları!

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde deprem bölgesine giden ADAK Kurtarma Ekibi depremin ilk gününden itibaren birçok kurtuluşa imza attı. Ekip son olarak Hatay Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi’nde öğretmen evi enkazında çalışma yaparken bir çökme oluştu.

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Kurtarma çalışması sırasında meydana gelen çökmede Kurtarma Ekibi Görevlisi Batuhan Tügen enkaz altında kaldı. Çökme ve görevlinin enkaz altında kalma anları kameraya yansıdı.

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Enkaz altında kalan kurtarma görevlisi ekip arkadaşları tarafından kısa sürede kurtarıldı. Kurtarma Görevlisi Batuhan Tügen’in sağlık durumunun iyi olduğu ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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İHA

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