Kurtarma Paketinde Anlaşmak İçin Süre Azalıyor

ABD Kongresi’nin Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeleri, 900 milyar dolarlık Corona virüsü yardım paketine son halini vermek için son süre olan Pazar gece yarısına kadar bir anlaşmaya varmak amacıyla hala çalışmalarını sürdürüyor. Senato Cumartesi günü nadir oturumlarından birini düzenliyor. Paket, ülkede 300 binin üzerinde can kaybına ve milyonlarca kişinin işsiz kalmasına neden olan salgının sağlık ve ekonomik etkileriyle baş etmede Amerikan halkına destek olmak açısından kritik önem taşıyor.
Paket, Kongre’nin geçen baharda geçirdiği 4 trilyon doların üzerinde yardımdan bu yana en büyük kapsamlı kurtarma paketi olma özelliğini taşıyor. Ekonomi uzmanları, aşıların 2021 yılı ortasında geniş nüfusa uygulanmaya başlamasına kadar ekonomik büyümenin yavaş düzeyde seyredeceğini belirtiyor.
Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell Cumartesi günkü oturumu açarken yaptığı açıklamada, “Hala çok büyük bir ulusal krizle karşı karşıyayız” dedi ve Kongre üyelerine aralarındaki ayrılıkları bir kenara bırakıp tasarıyı tamamlamaları çağrısında bulundu.
McConnell, “İki partinin de desteğiyle bu tedbirleri geçirmeli ve gecikmeden imzalanarak yasalaşmasını sağlamalıyız” ifadesini kullandı.
Üzerinde görüşmelerin hala devam ettiği paketle ilgili Pazar günü öğleden sonraya kadar bir oylama yapılması beklenmiyor.
Görüşmelerde son dakika engeli
Hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar bir anlaşmaya yakın olduklarını belirtiyor ancak bu haftanın sonlarına doğru Senatör Pat Toomey’nin başını çektiği bazı Cumhuriyetçiler’in, orta ölçekli işletmelere ve yerel yönetim tahvilleri çıkaranlara yönelik Merkez Bankası (FED) kredi programlarını kısma girişimi başlatması, anlaşmanın önünde yeni bir engel oluşturdu.
Bu girişimin arkasındaki Cumhuriyetçi üyeler, bu programların geçici olmasının tasarlandığını söyledi ve Demokratlar’ı, kendi partilerinin idaresindeki eyalet ve yerel yönetimlere kontrolsuz fon sağlamaya el altından zemin hazırlamak için bunların süresini 2021’e uzatmaya çalışmakla suçladı.
Demokratlar ise, Cumhuriyetçiler’in, FED’in hareket kabiliyetini azaltarak, başkan seçilen Joe Biden’ın 20 Ocak’ta görevi resmen devraldıktan sonra ekonomiyi canlandırmak için önündeki seçenekleri sınırlamaya çalıştığını savundu.
Başkan Donald Trump yönetimi de Toomey’in bu girişimine desteğini açıkladı.
İki taraf ayrıca, acil durum fonlarından ne kadarının yerel yönetimlere gitmesi gerektiği konusunda görüş ayrılığı yaşıyor.
Paket neleri içeriyor?
Bu pürüzlere rağmen birçok konu üzerinde anlaşmazlıklar giderilebildi. Corona virüsü yardım paketinin, Amerikalılar’ın çoğuna 600 dolar civarında bir sefere mahsus çeklerin yollanması, haftada 300 dolarlık işsizlik yardımlarının süresinin uzatılması, aşıların dağıtımında eyaletlere yardım sağlanması ve salgının getirdiği ekonomik zorluklarla mücadele eden küçük işletmelere daha fazla destek olunması gibi düzenlemeleri içermesi bekleniyor.
Paket, Cumhuriyetçiler’in talep ettiği, işletmeleri Corona virüsüyle alakalı davalarda sorumluluktan korumaya yönelik düzenlemeler içermezken, eyalet ve yerel yönetimlere Demokratlar’ın istediği düzeyde kapsamlı yardımlar da pakete girmedi.
Kongre liderleri, kurtarma paketini Amerikan federal dairelerine bütçe akışını 2021 yılı Eylül ayına kadar devam ettirecek harcama tasarısına dahil etmeyi planlıyor. Bütçe akışının süresi Cuma gece yarısı doluyordu ancak son gün Kongre üyeleri iki günlük geçici bir harcama tasarısını geçirdi. Böylece bütçe akıyının durmasıyla hükümetin kapanması olasılığı en azından Pazar gece yarısına kadar önlenmiş oldu. Şimdi Kongre’nin önünde, kurtarma paketini tamamlayıp Pazar gece yarısına kadar geçirilmesi gereken harcama paketine dahil etmek için 48 saatten az süresi kalmış durumda.