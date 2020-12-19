Kurtarma Paketinde Anlaşmak İçin Süre Azalıyor

ABD Kongresi’nin Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeleri, 900 milyar dolarlık Corona virüsü yardım paketine son halini vermek için son süre olan Pazar gece yarısına kadar bir anlaşmaya varmak amacıyla hala çalışmalarını sürdürüyor. Senato Cumartesi günü nadir oturumlarından birini düzenliyor. Paket, ülkede 300 binin üzerinde can kaybına ve milyonlarca kişinin işsiz kalmasına neden olan salgının sağlık ve ekonomik etkileriyle baş etmede Amerikan halkına destek olmak açısından kritik önem taşıyor.

Paket, Kongre’nin geçen baharda geçirdiği 4 trilyon doların üzerinde yardımdan bu yana en büyük kapsamlı kurtarma paketi olma özelliğini taşıyor. Ekonomi uzmanları, aşıların 2021 yılı ortasında geniş nüfusa uygulanmaya başlamasına kadar ekonomik büyümenin yavaş düzeyde seyredeceğini belirtiyor.

Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell Cumartesi günkü oturumu açarken yaptığı açıklamada, “Hala çok büyük bir ulusal krizle karşı karşıyayız” dedi ve Kongre üyelerine aralarındaki ayrılıkları bir kenara bırakıp tasarıyı tamamlamaları çağrısında bulundu.