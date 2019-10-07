Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve Trabzonspor tarafından düzenlenen "Kurtarmak Bizim Kanımızda Var" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında 7-13 Ekim tarihlerinde vatandaşların yaptıkları kan bağışıyla, bordo-mavili kulübün kuruluş tarihi olan 1967 rakamına ulaşılması hedefleniyor. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kampanyanın hayat kurtarmaya yönelik bir amacı olduğunu söyledi. Zorluoğlu, dün Trabzonspor'un deplasmanda Çaykur Rizespor'u yenerek, güzel bir galibiyet aldığını ifade ederek, "Hep söylüyoruz, Trabzonspor bir futbol takımından çok daha fazla bir anlam taşıyor. Kampanyamızda sloganı ve içeriğiyle de çok önemli bir kampanya çünkü hayat kurtarmayı maksat edinmiş bir kampanya. Trabzonspor'umuzu tebrik ediyoruz. Kalecimiz Uğurcan çok önemli kurtarışlar yaptı. Bir anlamda hepimizin hayatını bu manada kurtardı. Şimdi de Trabzonlu hemşehrilerimiz bağışlayacakları kanlarla da çok sayıda hayatı kurtaracaklar." dedi.

Kampanyanın önemine değinen Zorluoğlu, şunları kaydetti: "Kızılay'ımız, Trabzon'umuz ve Büyükşehir Belediyemiz olarak birlikte yürüteceğimiz bir kampanya. Sağlıklı tüm hemşehrilerimi kan vererek, kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Burada bir haftada 1967 ünite kan almayı hedefliyoruz. Bu özel bir sayı çünkü Trabzonspor'umuzun kuruluş yıl dönümünü temsil ediyor. Kampanya her bakımdan çok iyi planlandı. İnşallah meydanda Kızılay'ın ve hekimlerimizin gözetiminde bu kampanyamızı tamamlayacağız. Kan ihtiyacı konusunda da çok önemli bir görevi yapmış olacağız." - "Hedefimiz 1967 rakamını geçerek örnek olmak" Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Göktaş da örnek bir organizasyon yapmak istediklerini vurgulayarak, "Kurtarmak Bizim Kanımızda Var' bu şekilde Kızılay'ımıza, halkımıza, hastanelerimize ve hastalarımıza faydalı olmak istedik. Hedefimiz 1967 ve biliyorsunuz bu bizim kuruluş yıl dönümümüz ama inşallah bu rakamı geçerek, örnek oluruz." diye konuştu. - "Bir gün hepimize kan lazım olabilir"