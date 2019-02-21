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Kurtarmak için 5 kilometre yol açıp, 3 kilometre omuzda taşıdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 17:58 | Son Güncelleme

Karaman’da kayalıklardan ayağının kayması sonucu düştüğü uçurumda mahsur kalan bir kişi, ekiplerin uzun süren zorlu çalışmalarıyla kurtarıldı.

Karaman’da kayalıklardan ayağının kayması sonucu düştüğü uçurumda mahsur kalan bir kişi, ekiplerin uzun süren zorlu çalışmalarıyla kurtarıldı. Şahsın bulunduğu yerden alınması için 5 kilometrelik eski kullanılmayan yol dozer ve grayderlerle yeniden açıldı, sedyeye alınan yaralı omuzlarda 3 kilometre taşındı.
Olay, merkeze bağlı Dağkonak köyü Nunu Vadisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla Nunu Vadisine gezmeye giden Hasan Duran (40), ayağının kayması sonucu yaklaşık 40 metreden uçuruma düştü. Doğan, düşmesinin ardından mahsur kaldı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, havanın kararması üzerine bölgede kurtarma çalışması yapamazken, şahsa ulaşan ekipten UMKE görevlileri ve şahsın kayınbiraderi Sinan Örk geceyi yaralının yanında geçirdi. Sabah saatlerinde AFAD, UMKE ve İl Özel İdaresi ekipleri şahsın kurtarılması için çalışmalara başladı. Güçlükle yürütülen kurtarma çalışmalarında şahsın bulunduğu yerden çıkartılması için düştüğü uçuruma yakın olduğu değerlendirilen yaklaşık 5 kilometrelik eski bir yol İl Özel İdaresinin grayder ve dozerleri ile tekrar açıldı. Daha sonra ekipler şahsa ulaştı ve çıkartılması için çalışma başlatıldı. Şahsı sedyeye alan AFAD ekipleri buradan yaklaşık 3 kilometre boyunca şahsı omuzda taşıyarak halat yardımıyla çekilecek noktaya getirdi. Daha sonra sedye halata bağlanarak ekiplerin bulunduğu noktaya çekildi. Belinden yaralandığı değerlendirilen Hasan Duran ambulansa alınarak Karaman Devlet Hastanesine sevk edildi.

“Beş kilometrelik kullanılmayana yol tekrar açıldı”
Kurtarma çalışmalarının olduğu bölgede çalışmaları takip eden Karaman İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar, şahsın dün akşam saat 17.00 sıralarında uçuruma düştüğünü belirterek, “Daha sonra ekipleri bilgi veriliyor. AFAD, UMKE, İl Özel İdaresine bağlı dozerler olay yerine geldi. Şahsa ulaşabilmek için İl Özel İdaresine bağlı ekiplerimiz şahsın yakın olabileceği düşünülen yaklaşık 5 kilometrelik eski kullanılmayan bir yolu tekrar dozer ve grayderlerle açtı. Şahsı sağ salim kurtardık, tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Hasan Duran’ın kayınbiraderi Sinan Örk de, dün jandarmayla beraber AFAD ekipleriyle yaya olarak uçuruma indiklerini anlatarak, “Çok zor oldu, oraya inmek. Yaralıyla çok ilgilendik, sabaha kadar başındaydık. Allah’a şükür şu anda kurtuldular. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

Kurtarmak için 5 kilometre yol açıp, 3 kilometre omuzda taşıdılar

Kurtarmak için 5 kilometre yol açıp, 3 kilometre omuzda taşıdılar

Kurtarmak için 5 kilometre yol açıp, 3 kilometre omuzda taşıdılar

Kurtarmak için 5 kilometre yol açıp, 3 kilometre omuzda taşıdılar

Kurtarmak için 5 kilometre yol açıp, 3 kilometre omuzda taşıdılar

Kurtarmak için 5 kilometre yol açıp, 3 kilometre omuzda taşıdılar

Kurtarmak için 5 kilometre yol açıp, 3 kilometre omuzda taşıdılar

Kurtarmak için 5 kilometre yol açıp, 3 kilometre omuzda taşıdılar

Kurtarmak için 5 kilometre yol açıp, 3 kilometre omuzda taşıdılar

Kurtarmak için 5 kilometre yol açıp, 3 kilometre omuzda taşıdılar

Kurtarmak için 5 kilometre yol açıp, 3 kilometre omuzda taşıdılar

Kurtarmak için 5 kilometre yol açıp, 3 kilometre omuzda taşıdılar

Kurtarmak için 5 kilometre yol açıp, 3 kilometre omuzda taşıdılar

Kurtarmak için 5 kilometre yol açıp, 3 kilometre omuzda taşıdılar

Kurtarmak için 5 kilometre yol açıp, 3 kilometre omuzda taşıdılar

Kurtarmak için 5 kilometre yol açıp, 3 kilometre omuzda taşıdılar

Kurtarmak için 5 kilometre yol açıp, 3 kilometre omuzda taşıdılar

Kurtarmak için 5 kilometre yol açıp, 3 kilometre omuzda taşıdılar

Kurtarmak için 5 kilometre yol açıp, 3 kilometre omuzda taşıdılar

Kurtarmak için 5 kilometre yol açıp, 3 kilometre omuzda taşıdılar

Kurtarmak için 5 kilometre yol açıp, 3 kilometre omuzda taşıdılar
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