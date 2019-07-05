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Kurtarmak istediği kayınvalidesiyle birlikte yangında öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 12:56 | Son Güncelleme

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesindeki bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan Melek Ergil (83) ile kendisini kurtarmak için alevlerin arasına dalan damadı Mehmet Keçe (50) yaşamını yitirdi.

Kurtarmak istediği kayınvalidesiyle birlikte yangında öldü

Ali GÖKDAL/TUFANBEYLİ (Adana), (DHA)- ADANA'nın Tufanbeyli ilçesindeki bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan Melek Ergil (83) ile kendisini kurtarmak için alevlerin arasına dalan damadı Mehmet Keçe (50) yaşamını yitirdi. Keçe’nin dumandan etkilenen eşi Hüsne Keçe ve 2 oğlu ise hastanede tedaviye alındı.
Tufanbeyli ilçesi Yeni Cami Mahallesi'nde evlerinin balkonunda süt kaynatmak için ateş yakan Hüsne Keçe, mutfağa gitti. Bu sırada balkondaki naylon branda alev alınca, yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak çatıdaki yalıtım malzemelerini de sardı. Hüsne Keçe, evdeki 2 oğlunu hafif yaralı çıkarmayı başardı. Keçe'nin annesi Melek Ergil (83) ise alevler nedeniyle dışarı çıkamayınca banyoya girip kapıyı kapattı. Evinde yangın çıktığını haber alıp gelen Hüsne Keçe'nin eşi Mehmet Keçe, kayınvalidesi Ergil'in içeride kaldığını öğrenince alevlerin arasına daldı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan da evdeki Ergil ve Mehmet Keçe'yi baygın ve yaralı halde dışarı çıkardı.
Hüsne Keçe ve Mehmet Keçe çiftiyle oğulları ve Melek Ergil, ambulanslarla Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Melek Ergil ve Mehmet Keçe, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Cenazeler morga konurken, Hüsne Keçe ve 2 oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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