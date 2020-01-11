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  4. Kurtarmaya çalıştığı kamyon ile traktör arasında kaldı

Kurtarmaya çalıştığı kamyon ile traktör arasında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 01:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kar nedeniyle yolda kalan bir kamyonu kurtarma çalışması esnasında traktörün kayması sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Deliller Mahallesi mevkiinde yem yüklü bir kamyon yokuşta yolda kaldı.

Kurtarmaya çalıştığı kamyon ile traktör arasında kaldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kar nedeniyle yolda kalan bir kamyonu kurtarma çalışması esnasında traktörün kayması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Deliller Mahallesi mevkiinde yem yüklü bir kamyon yokuşta yolda kaldı. Yardım istenmesi üzerine traktörle kurtarma çalışması başlatıldı. Kamyona halat bağlanması esnasında traktörün kayması sonucu Serdar Bako, iki aracın arasında sıkıştı.
Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bako tedavi altına alındı. Yaralının bacağında ezik meydana geldiği belirtildi.

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