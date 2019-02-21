Kurtboğan köpekleri fuarın gözdesi oldu

Şanlıurfa’da güçlü ve iri cüsseleriyle "Kurtboğan" olarak bilinen çoban köpekleri tarım fuarının ilgi odağı oldu.

Şanlıurfa’da açılışı gerçekleştirilen Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarında "Kurtboğan" olarak bilinen çoban köpekleri vatandaşların ilgi odağı oldu. Fuara getirilen 4 çoban köpeği, kafeslere konuldu. İri cüsseleri ile dikkat çeken ve "Guregh" olarak da adlandırılan çoban köpeklerinin yavruları, sahibi tarafından çobanlara ücretsiz olarak verildiği belirtildi. Fuara tanıtım amacıyla getirilen "Kurtboğan" köpeklerinin ise 30 ile 50 bin lira arasında satışa sunulduğu aktarıldı.

Çoban köpekleri yetiştiriciliği yapan Yunus Emre Kılıç "Çoban köpeklerini tanıtmak için bugün tarım fuarındayız. Bu işi çocukluğumdan beri yapıyorum. Biz normalde festivallere falan katılıyoruz. Köpekleri tanıtmak için başka illere de gidiyoruz. Bugün de buradayız. Fuarı düzenleyen yetkililere teşekkür ediyoruz. Kurtboğan köpeklerimiz de biraz tedirginlik var, ilk defa böyle kapalı bir yere geliyorlar. Normalde katıldığımız festivaller açık alanda düzenleniyor. İlk defa böyle kapalı bir festivale katılıyoruz. Köpekleri biz besliyoruz, büyütüyoruz ve ihtiyacı olan çobanlara yavrularını ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Şu an burada 3 erkek bir dişi bulunmaktadır. Fuarda köpeklere karşı bir ilgi var. Sağ olsun meraklı arkadaşlarımız buraya gelip katılıyorlar. Buraya getirdiğimiz köpekleri 30 ile 50 bin lira arasında satışa sunduk"diye konuştu.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı 4 gün sürecek.