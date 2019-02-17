"Kurtboğanlar"ın genetiği araştırılacak

Uzun süre devam etmesi planlanan çalışmalar kapsamında ilk etapta 55 köpek incelenecek. Araştırmalar aralarında köpek sahiplerinin de bulunduğu 7 kişilik bir ekiple yürütülecek.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Veteriner Fakültesi, Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'ya has ve bölgede "Guregh" olarak da adlandırılan "Kurtboğan" çoban köpeklerinin cinsinin korunması için çalışma başlattı.

Sevgili, köpeklerden kan örnekleri alacaklarını ve bu hayvanları genetik olarak araştıracaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kurtboğan, önemli bir köpek türü. Bölgenin sıcak iklim koşullarına ayak uydurabilmesi önem taşıyor. Aynı zamanda bekçi köpeği olarak da kullanılan bir hayvan türü. Bölgeye adapte olmuş. Bu hayvan türünün genetik yönden incelenmeye ihtiyacı var, bunu araştıracağız. Bununla ilgili bilimsel çalışmaların yapılmasına inşallah fakülte olarak başlıyoruz. Gen ve kan testi yapacağız, laboratuvar ortamında inceleyeceğiz. Sahada gözlemde bulunacağız. Hayvan sahipleriyle akademisyenler irtibata geçti. Zooteknik, genetik araştırma ve incelemelerde bulunacağız. Uzun vadeli bir araştırma ve inceleme olacak. Kaybedilmemesi gereken bir tür olarak düşünüyoruz."

- "Çiftliğini kuruyoruz"

Yıllardır "Kurtboğan" besleyen ve 50 köpeği olan Yunus Emre Kılıç da diğer köpek sahipleriyle sık sık bir araya geldiklerini dile getirdi.

Kılıç, yaklaşık 2 dönüm araziye çiftlik kurmak için yer belirlediklerini ve çalışmalara başladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: