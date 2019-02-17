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"Kurtboğanlar"ın genetiği araştırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 11:54 | Son Güncelleme

HRÜ Veteriner Fakültesi, Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'ya has "Kurtboğan" çoban köpeklerinin cinsinin korunması için çalışma başlattı - Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sevgili: - "Uzun vadeli bir araştırma ve inceleme olacak. Kaybedilmemesi gereken bir tür olarak düşünüyoruz"

RAUF MALTAŞ - Güçlü ve iri cüsseleriyle "Kurtboğan" olarak bilinen Şanlıurfa'ya has çoban köpeklerinin genetik yapıları araştırılacak.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Veteriner Fakültesi, Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'ya has ve bölgede "Guregh" olarak da adlandırılan "Kurtboğan" çoban köpeklerinin cinsinin korunması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Kurtboğanlar genetik olarak araştırılacak ayrıca sahada gözlemler yapılarak, hayvan sahipleriyle görüşülecek.

Uzun süre devam etmesi planlanan çalışmalar kapsamında ilk etapta 55 köpek incelenecek. Araştırmalar aralarında köpek sahiplerinin de bulunduğu 7 kişilik bir ekiple yürütülecek.

HRÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sevgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın hayvan çeşitliliği açısından ülkenin en zengin şehirlerinin başında geldiğini söyledi.

Yörede "Kurtboğan" cinsi köpeklerin tarih boyunca yaygın olduğunun bilindiğini anlatan Sevgili, üniversite olarak bu alanda akademik çalışma yapma kararı aldıklarını belirtti.

Sevgili, köpeklerden kan örnekleri alacaklarını ve bu hayvanları genetik olarak araştıracaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kurtboğan, önemli bir köpek türü. Bölgenin sıcak iklim koşullarına ayak uydurabilmesi önem taşıyor. Aynı zamanda bekçi köpeği olarak da kullanılan bir hayvan türü. Bölgeye adapte olmuş. Bu hayvan türünün genetik yönden incelenmeye ihtiyacı var, bunu araştıracağız. Bununla ilgili bilimsel çalışmaların yapılmasına inşallah fakülte olarak başlıyoruz. Gen ve kan testi yapacağız, laboratuvar ortamında inceleyeceğiz. Sahada gözlemde bulunacağız. Hayvan sahipleriyle akademisyenler irtibata geçti. Zooteknik, genetik araştırma ve incelemelerde bulunacağız. Uzun vadeli bir araştırma ve inceleme olacak. Kaybedilmemesi gereken bir tür olarak düşünüyoruz."

- "Çiftliğini kuruyoruz"

Yıllardır "Kurtboğan" besleyen ve 50 köpeği olan Yunus Emre Kılıç da diğer köpek sahipleriyle sık sık bir araya geldiklerini dile getirdi.

Kılıç, yaklaşık 2 dönüm araziye çiftlik kurmak için yer belirlediklerini ve çalışmalara başladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hayvanların ırkının korunması için kuracağımız çiftlikte doğru çiftleştirme yöntemleriyle Kurtboğanların soylarının devam ettirilmesini sağlayacağız. Valiliğimiz, belediyemiz ve özel girişimciler çiftlik kurulum işimizde bize destek olsun istiyoruz. Üniversiteyle de irtibat kurduk, bize yardımcı olacaklar. Bizimle birlikte bir akademisyen ekibi de çalışacak. Bu cins köpeklerin hepsini bir araya toplayacağız. Kan örnekleri alınacak, tescillenmesi için de ayrıca çalışma yürütülecek. Akademik olarak bu köpeklerin incelenmeye alınması biz besicileri son derece sevindirmiştir."

Köpek sahiplerinden Kemal Karataş ise kentte Kurtboğan çiftliği kurulacağı için heyecanlı olduklarını söyledi.

Karataş, "Bilinçsiz eşleşmeler yüzünden birçok köpek aslını kaybediyor. Çiftliğin kurulması, hayvanların soyunun korunması açısından son derece önem taşıyor." dedi.

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