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"Kürtçe şarkı yasağı söz konusu değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 23:17 | Son Güncelleme

"Kürtçe şarkı yasağı söz konusu değil"

Van Valiliği, düğünlerde Kürtçe şarkıların çalınmasının yasaklandığı yönündeki haber ve paylaşımların asılsız olduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında düğünlerde Kürtçe şarkıların çalınmasının Valilik tarafından yasaklandığı yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Bu tür haberleri yapanlar ve yayanlar, toplumun huzuru ve sağlanan güven ortamından rahatsız olan çevrelerdir. Kürtçe veya başka dil ve lehçeye ait şarkı yasağı söz konusu değil. Sayın Valimizin bizzat katıldığı düğünlerde de başta Kürtçe olmak üzere birçok dil ve lehçede şarkılar söylenmekte ve halaylar çekilmekte. Dolayısıyla halkımız bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da gönül rahatlığı ile düğünlerini yapabilir. Vatandaşlarımız bu tür art niyetli, asılsız haberlere de itibar etmeyecek."

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