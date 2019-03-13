HABER

"Kürtçe slogan yazan adam atılacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 19:59 | Son Güncelleme

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş: - "Atacağımız insanlar belli. Duvarlara benimle ilgili Kürtçe slogan yazan adam atılacak"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Atacağımız insanlar belli. Duvarlara benimle ilgili Kürtçe slogan yazan adam atılacak." dedi.

Yavaş, Mamak Akdere Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, organize sanayinin bir an önce bitmesi için harekete geçeceklerini söyledi. Organize sanayi bittikten sonra daha çok işçinin burada istihdam edilebileceğini belirten Yavaş, organize sanayinin tamamlanması için sonuna kadar destek olacaklarını kaydetti.

Yavaş, "İlk önce fuar alanını yapacağız. bir an evvel iş adamlarımız mallarını sergilesin, yurt içi ve yurt dışına satsın diye." ifadelerini kullandı.

Belediye başkanı seçilmesi durumunda işçi çıkarmayacaklarının altını çizen Yavaş, şöyle devam etti:

"Evine ekmek götüren insanı neden işten çıkarayım? Ekmekle oynayan alçaktır, bu kadar net. Atacağımız insanlar belli. Duvarlara benimle ilgili Kürtçe slogan yazan adam atılacak. Kanunsuz bir şekilde seçimlere otobüsleri gönderip içine yolcu olarak belediye çalışanlarını bildirenlerden hesap soracağız."

PARTNER Buraya girmek için paranızın olması yetmiyor! Buraya girmek için paranızın olması yetmiyor!
Bingöl’de çığ düştü, araçlar mahsur kaldıBingöl’de çığ düştü, araçlar mahsur kaldı
Marmara Adası açıklarında gemi battı!Marmara Adası açıklarında gemi battı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

'Ekonomi iyi gitmiyor' dedi ve çok sert eleştirdi: Vatana ihanettir

'Ekonomi iyi gitmiyor' dedi ve çok sert eleştirdi: Vatana ihanettir

Türkiye'de ilk kez yapıldı! Üretime geçildi

Türkiye'de ilk kez yapıldı! Üretime geçildi

Okul çöktü, enkaz altında onlarca yaralı var!

Okul çöktü, enkaz altında onlarca yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Motosikletli, otomobil sürücüsüne saldırdı, o anlar kamerada

Bir anda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Meteoroloji'den ülke geneli için kritik uyarı

Meteoroloji'den ülke geneli için kritik uyarı

Karadeniz'de roket ve füze atışı yapılacak! Ordu Valiliği'nden uyarı

Ordu Valiliği'nden 'roket ve füze' uyarısı

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında kuru yük gemisi battı

Marmara Adası açıklarında gemi battı!

Taksim'deki otelde korkunç olay! 1 ölü, 1 yaralı

Taksim'deki otelde korkunç olay! 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.