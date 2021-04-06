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Kurtçuk çıkan maske hangi firmanın? Hangi maskelerde kurtçuk çıktı?

06.04.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformlarında, sıcak su buharına tutulan maskelerden kurtçuklar çıktığı iddialarına uzmanlar büyük tepki gösterdi. Dr. Aytaç Karadağ , "Aslında bu tür asparagas haberler halkımız tarafından da bol miktarda teyit ediliyor veya kabul görüyor. Bu aslında maskeyi takmak istemeyen insanlar için bir bahane teşkil ediyor" dedi ve maske kullanılmamasını cinayet olarak gördüğünü belirtti.

Kurtçuk çıkan maske hangi firmanın? Hangi maskelerde kurtçuk çıktı?

Sosyal medyada birkaç gündür, sıcak su buharına tutulan cerrahi maskelerden kurtçuklar çıktığı iddia ediliyor, konuyla ilgili yapılan deneylerin videoları paylaşılıyor. Cerrahi maske dediğimiz "meltblown" maskelerin içinde polimer yani plastik bulunmakta. Bu mikro boydaki plastik parçalar, ısıya maruz kalınca deforme oluyor. Deforme olduğu anda ise kurtçuğa benzer bir görünüme giriyor ve hareket ediyor gibi görünüyor. Bu deneyi yapan dahiliye uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, sosyal medyadaki görüntülerle ilgili de bazı değerlendirmeler yaptı.

DR. AYTAÇ KARADAĞ AÇIKLADI

Dr. Karadağ, kettle üzerine koyduğu iki farklı cerrahi maskede bu polimer oluşumlarını gösterdi. Karadağ, ortaya çıkan küçük polimer parçalarını ise tek tek gösterdi.

Dahiliye uzmanı olan Dr. Aytaç Karadağ, "Aslında bu bir biyokimyasal süreç, normalde bu cerrahi maskelerde yüksek ısıyla birlikte hidrostatik bir basınç yükleniyor. Bu basınçla birlikte de maskenin içinde polimer liflerin şeffaf olanlarını göremiyoruz ama farklı tip olanları çok rahatlıkla görebiliyoruz. Nanorobot dediğimiz aslında bu kıvrıl yaşam değil, lif parçacıkları oluyor. Bu bütün maskelerde olabiliyor, özellikle Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği 'meltblown' dediğimiz cerrahi maskelerde daha fazla oluyor. Pamuksu lifli olan maskelerde oluşmuyor ama normalde polimer liflerle birlikte olan yeni teknolojili, koruyuculuğu fazla olan maskelerde sıcak hava baloncuklarıyla birlikte hidrostatik bir yük yükleniyor ve buna bağlı olarak da bu polimer lifler açığa çıkıyor. Kesinlikle yüksek ısıda su buharıyla oluyor, bizim nefesimizle bu su buharı oluşmuyor. Normal hayatta, gündelik hayattaki kullanımımızda bu liflerin oluşması mümkün değil. Zaten bunlar normal bildiğimiz polimer lifleri. Herhangi bir ipliksi çıkıntılar, farklı renkte gözüktüğü için nano robotlara benzetiliyor, robotla alakası yok. Biyolojik bir canlıdan da bahsetmiyoruz" dedi.

Kurtçuk çıkan maske hangi firmanın? Hangi maskelerde kurtçuk çıktı?

MASKE TAKMAMAK CİNAYETTİR!

Dr. Karadağ, "Aslında bu tür asparagas haberler halkımız tarafından da bol miktarda teyit ediliyor veya kabul görüyor. Bu aslında maskeyi takmak istemeyen insanlar için bir bahane teşkil ediyor. Ama maskeyi takmamakla sadece kendimiz değil, çok sevdiğimiz anne, babalarımızı, yavrularımızı da riske ediyoruz. Biz maskeyi takmayarak belki taşıyıcı olabiliriz ama eve getirdiğimiz o mikro organizmalar, virüsler çok sevdiğimiz annemizin, babamızın kaybına sebebiyet verebilir. Şu anda salgının 13. ayıdayız, bu süreç içinde en ağır vakaların seyrettiği, salgının pik yaptığı evredeyiz. Bu açıdan aslında maskenin takılmamasını ben cinayet olarak görüyorum" diye konuştu.

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