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Kurtköy'de TIR ile minibüs çarpıştı :5 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 17:27 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile minibüs çarpıştı.  Kaza saat 17.00 sıralarında Edirne istikametinde meydana geldi.

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile minibüs çarpıştı.
Kaza saat 17.00 sıralarında Edirne istikametinde meydana geldi. TIR ile bir servis minibüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.

(FOTOĞRAF)

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