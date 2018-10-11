KURTKÖY'DE  TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI :5 YARALI (3)

Haber: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile minibüs çarpıştı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Ankara istikametinde meydana geldi. TIR ile bir servis minibüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlanıyor. Olay yerine gelen ambulanslar yaralılara müdahale ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kazayla ilgili görüntü

