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KURTKÖY'DE  TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI :5 YARALI (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 17:32 | Son Güncelleme

  Haber: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile minibüs çarpıştı.  Kaza saat 17.00 sıralarında Ankara istikametinde meydana geldi.

Haber: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile minibüs çarpıştı.
Kaza saat 17.00 sıralarında Ankara istikametinde meydana geldi. TIR ile bir servis minibüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlanıyor. Olay yerine gelen ambulanslar yaralılara müdahale ediyor.

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-Kazayla ilgili görüntü

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