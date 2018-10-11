Kurtköy'de TIR ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı (3)

Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL,(DHA)
TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile minibüs çarpıştı.
Kaza saat 17.00 sıralarında Ankara istikametinde meydana geldi. TIR ile bir servis minibüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlanıyor. Olay yerine gelen ambulanslar yaralılara müdahale ediyor.
Operasyon sonrası ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!
Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...
Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu!
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü
Fotoğrafını görüp evlendi! Şoke eden itiraf! 'Eşimle gittik, beni yalnız odaya çekip...'
İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir
'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti
Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık
MHP'den Meral Akşener ve Cihan Paçacı için sert açıklamalar
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum