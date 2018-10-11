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Kurtköy'de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı : 12 yaralı(Ek bilgilerle)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 18:38 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı.

Kurtköy'de TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı : 12 yaralı(Ek bilgilerle)

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde bir TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralanırken trafik uzun süre aksadı.
Kaza saat 17.00 sıralarında Ankara istikametinde meydana geldi. TIR ile bir yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı.Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 1,5 saat sonra trafiğe açıldı.

(FOTOĞRAF)

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