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Kurtlar ağıla girdi 79 koyunu telef etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 09:01 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Kaymaklı köyüne bağlı Sütlüce mezrasına inen kurt sürüsü girdikleri ağılda 79 koyunu telef etti, 8 koyunu da yaraladı.Hakkari’nin Kaymaklı köyüne bağlı Sütlüce mezrasında kışın yoğun geçtiği dağlarda aç kalan kurt sürüsü dün akşam aynı anda 3 farklı ağıla girdi.

Hakkari’nin Kaymaklı köyüne bağlı Sütlüce mezrasına inen kurt sürüsü girdikleri ağılda 79 koyunu telef etti, 8 koyunu da yaraladı.
Hakkari’nin Kaymaklı köyüne bağlı Sütlüce mezrasında kışın yoğun geçtiği dağlarda aç kalan kurt sürüsü dün akşam aynı anda 3 farklı ağıla girdi. Saat 21.00 sıralarında Kamil Erdem’e ait ağıla giren kurtlar, 79 koyunu öldürdü, 8 koyunu yaraladı ve 2 küçük köpeği de parçalayarak telef etti. Onlarca kuzu annesiz kalırken olayda maddi zararın yaklaşık 100 bin TL olduğu öğrenildi.

"Kurtların telef ettiği kuzular annesiz kaldı"
Köy meydanında kurtların dolaştığını fark eden köylüler hemen ağıllarına koştu. Ağılda telef olan hayvanların kapı arkasına yığılmasından dolayı köylüler kapıları kırarak içeri girmeye çalışırken, kurtlar girdikleri camdan kaçıp gecenin karanlığına karıştı. Kuzuların bulunduğu başka bir ağıldan sesler gelince oraya yönelen köylüler içerideki kurdu taş ve sopalarla öldürdü. Yaklaşık iki ay önce doğan onlarca kuzu ise annesiz kaldı.

"Kurtlar yaklaşık 100 bin TL maddi zarara neden oldu"
Koyun sürüsünün sahibi Muhammed Erdem, akşam karanlığını fırsat bilen kurt sürüsünün ağılın camından girerek 79 koyunu telef ettiklerini ifade etti. Yaklaşık 150 bin TL maddi zararı olduğunu söyleyen Erdem, "Dün gece saat 21.00 sularında köpeklerin havlamasından köye kurtların indiğini fark ettik. Bizler de kurtları görünce hemen ağıllarımıza koştuk. Koyun cesetleri yüzünden ağıla giremedik. Bizler de kapıyı kırmak zorunda kaldık. İçeri girdiğimizde 79 koyunumuz telef olmuştu. Kurt pencereyi kırıp içeri girmişti. Aynı şekilde pencereden kaçmıştı. Bizler telef olan koyunlarla uğraşırken kurt başka bir ağıla girmişti. Tüm köylü o ağıla girerek kurdu köşeye sıkıştırdık. Artık elimize ne geçtiyse kurda vurarak öldürdük. Toplam zararımız yaklaşık 100 bin TL. Annem böbrek hastasıdır. Hastanede yatmakta. Annem hem bu koyunlara emek verdiği için hastalandı. Ben ve kardeşimde geçen yıldan beri tek başımıza bu hayvanlara baktık. Annem ve babam hasta. Yeri geldi aç kaldık. Bizler 20 yıldan bu koyunları topladık. Kurt ise 20 dakikada telef etti. Kuzulama dönemiydi. Kuzular şu an süt emiyor. 100’ün üzerinde kuzu saatlerce annelerini aradı. İnsanın içi parçalanıyordu. Bunlarda süt içmese telef olurlar. En az yarısı telef olur. Bu yüzden yetkililerin yardım elini uzatılmasını istiyoruz" diye konuştu.
Tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirten baba Kamil Erdem ise zorlu kış aylarında emek verdikleri sürünün kurtlar tarafından telef edildiğini ve mağduriyetlerinin çok büyük olduğunu söyledi. Erdem, "Kurt sürüsü akşam karanlığından faydalanarak ağıla girip 79 koyunumu telef etti. 8 koyun da yaralanmış. Tek geçim kaynağımız koyunlardı. Başka bir maaşımız yok. Koyunlara kışın zor şartlarda baktık. Otumuz bitmişti parayla alıp besledik. Tam bahar mevsimine geldik ki sürümüz telef oldu. Devletimizden bize yardım etmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler de köye gelerek yaralı koyunlara müdahale etti. Görevliler, telef olan koyunların küpe numaralarını alarak sistemden düşme işlemlerini yaptı.

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