Star TV’deki ‘İstanbullu Gelin’in kadrosuna konuk oyuncu olarak katılan Defne Samyeli, Kurtlar Vadisi'nden teklif beklediğini açıkladı.
Defne Samyeli, Kurtlar'dan teklif bekliyor
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Defne Samyeli GQ Dergisi’nin, Maslak’taki Volkswagen Arena’da düzenlenen ödül gecesindeydi.
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Star TV’deki ‘İstanbullu Gelin’in kadrosuna giren Defne Samyeli “Burada konuk oyuncuyum.
Ama ‘Kurtlar Vadisi’den teklif bekliyorum.
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Bu arada müziği bırakmam.
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Yakında albümüm çıkacak” dedi.
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Uzun süredir Ajda Pekkan’dan ders alan Defne Samyeli, Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in mekanında sahne alıyor.
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Defne Samyeli, 1994 yılında 'Tek Başına' isimli bir albüm çıkarmış daha sonra kariyerine farklı alanlarda devam etmiş uzun süre haber sunuculuğu yapmıştı.
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Defne Samyeli'nin, Eren Talu ile olan evliliğinden Deren Talu (22) ve Derin Talu (15) adında iki kızı var.
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Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu iki senedir Amerika, Los Angeles’taki UCI Irvine’de oyunculuk derslerine devam ediyordu.
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Deren Talu, geçen aylarda sinema ve film tekliflerini değerlendirmek için Amerika’ya dönmeme kararı aldı.
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Ancak Defne Samyeli, Deren Talu'ya gelen tekliflerin hiçbirini beğenmedi.
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Deren hala kendisine uygun bir teklif gelmesini bekliyor.
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Öte yandan Deren Talu geçen haftalarda, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün torunu olan Mehmet Korutürk ile görüntülendi.
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