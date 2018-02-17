MAGAZİN

Kurtlar'dan teklif bekliyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2018 13:09 | Son Güncelleme

Defne Samyeli GQ Dergisi’nin, Maslak’taki Volkswagen Arena’da düzenlenen ödül gecesindeydi.

Star TV’deki ‘İstanbullu Gelin’in kadrosuna konuk oyuncu olarak katılan Defne Samyeli, Kurtlar Vadisi'nden teklif beklediğini açıkladı.

Defne Samyeli, Kurtlar'dan teklif bekliyor

1 / 12

Defne Samyeli GQ Dergisi’nin, Maslak’taki Volkswagen Arena’da düzenlenen ödül gecesindeydi.

Defne Samyeli GQ Dergisi’nin, Maslak’taki Volkswagen Arena’da düzenlenen ödül gecesindeydi.
2 / 12

Star TV’deki ‘İstanbullu Gelin’in kadrosuna giren Defne Samyeli “Burada konuk oyuncuyum.

Star TV’deki ‘İstanbullu Gelin’in kadrosuna giren Defne Samyeli “Burada konuk oyuncuyum.
Ama ‘Kurtlar Vadisi’den teklif bekliyorum.
3 / 12

Bu arada müziği bırakmam.

Bu arada müziği bırakmam.
4 / 12

Yakında albümüm çıkacak” dedi.

Yakında albümüm çıkacak” dedi.
5 / 12

Uzun süredir Ajda Pekkan’dan ders alan Defne Samyeli, Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in mekanında sahne alıyor.

Uzun süredir Ajda Pekkan’dan ders alan Defne Samyeli, Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in mekanında sahne alıyor.
6 / 12

Defne Samyeli, 1994 yılında 'Tek Başına' isimli bir albüm çıkarmış daha sonra kariyerine farklı alanlarda devam etmiş uzun süre haber sunuculuğu yapmıştı.

Defne Samyeli, 1994 yılında 'Tek Başına' isimli bir albüm çıkarmış daha sonra kariyerine farklı alanlarda devam etmiş uzun süre haber sunuculuğu yapmıştı.
7 / 12

Defne Samyeli'nin, Eren Talu ile olan evliliğinden Deren Talu (22) ve Derin Talu (15) adında iki kızı var.

Defne Samyeli'nin, Eren Talu ile olan evliliğinden Deren Talu (22) ve Derin Talu (15) adında iki kızı var.
8 / 12

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu iki senedir Amerika, Los Angeles’taki UCI Irvine’de oyunculuk derslerine devam ediyordu.

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu iki senedir Amerika, Los Angeles’taki UCI Irvine’de oyunculuk derslerine devam ediyordu.
9 / 12

Deren Talu, geçen aylarda sinema ve film tekliflerini değerlendirmek için Amerika’ya dönmeme kararı aldı.

Deren Talu, geçen aylarda sinema ve film tekliflerini değerlendirmek için Amerika’ya dönmeme kararı aldı.
10 / 12

Ancak Defne Samyeli, Deren Talu'ya gelen tekliflerin hiçbirini beğenmedi.

Ancak Defne Samyeli, Deren Talu'ya gelen tekliflerin hiçbirini beğenmedi.
11 / 12

Deren hala kendisine uygun bir teklif gelmesini bekliyor.

Deren hala kendisine uygun bir teklif gelmesini bekliyor.
12 / 12

Öte yandan Deren Talu geçen haftalarda, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün torunu olan Mehmet Korutürk ile görüntülendi.

Öte yandan Deren Talu geçen haftalarda, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün torunu olan Mehmet Korutürk ile görüntülendi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
defne samyeli kurtlar vadisi

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne şarkıcı olarak nede oyuncu olarak hiç çekilmezsin.soyunp dökülmeyle ne şarkıcı nede oyuncu olur.
Kızlari mı yoksa kendisi mi deseler herhalde hepsi birden derim
ilik ilikk....
Diğer Haberler
Survivor 2018 6. bölüme Nihat Doğan damga vurdu: Efsane geri döndü

Survivor 2018 6. bölüme Nihat Doğan damga vurdu: Efsane geri döndü

'Orada başka bir film döndü'

'Orada başka bir film döndü'

Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilgi çeken yorum!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilgi çeken yorum!

Yine çok konuşuldu! Ne giyse olay

Yine çok konuşuldu! Ne giyse olay

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Boğaz'da ev tuttu

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Boğaz'da ev tuttu

Jennifer Aniston boşanma kararını açıkladı

Jennifer Aniston boşanma kararını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.