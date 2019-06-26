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Kurtlar için fotokapan kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 12:08 | Son Güncelleme

BARTIN merkeze bağlı İmamlar köyünde, 1 yılda 10 manda telef oldu.

Kurtlar için fotokapan kuruldu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN merkeze bağlı İmamlar köyünde, 1 yılda 10 manda telef oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, mandaların neden telef olduğunu tespit etmek için köyün farklı noktlarına fotokapan yerleştirdi.
İmamlar Köyü'nde kendi arazisi üzerine 2 yıl önce kurduğu mandıra ile 100 mandaya bakan Aslan Bakar (65), önceki sabah mandaları meraya saldıktan sonra gebe bir manda saldırıya uğrayarak telef oldu. 10 gün sonra doğum yapacak gebe mandanın karnından yavruyu alarak telef eden kurtların sesini duyan Bakar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Köye giden ekipler, ormanlık alanda kurtların geçebileceği yol güzergahlarına 3 fotokapan kurdu. 100 mandasından 10'unu 1 yıl içersinde telef olduğunu söyleyen yetiştirici Aslan Bakar, “Ben devlet destekli bir manda çiftliği kurdum. 100 mandam vardı. Köydeki evimin hemen üstündeki tarlaya her gün mandaları otlasın diye gönderiyordum. Önceki gün mandanın bağırması ve kurtların ulumasıyla ormana çıktım. 10 mandam kurtların saldırıyla telef oldu. Ben bu kadar emek harcıyorum, artık devlet buna bir çözüm bulsun. Biz emeğimizin peşindeyiz. Yardım bekliyoruz. Sesimizi duysunlar" dedi.
Ekiplerin fotokapan görüntülerinde ise mandaları kurtların parçaladığı tespit edildi. Görüntülerin incelenmesinin ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na rapor halinde sunulacağı ve daha sonra yapılacak önlemlerin kararının alınacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kurtlar için fotokapan kurulduKurtlar için fotokapan kurulduKurtlar için fotokapan kurulduKurtlar için fotokapan kuruldu

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