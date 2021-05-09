Kurtlar Vadisi başlayacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos yeniden mi başlıyor? Hangi kanalda?

Son zamanlarda Kurtlar Vadisi dizisi, Kenan İmirzalıoğlu’nun yaptığı açıklamalar ile tekrar sosyal medyanın gündemine düştü. ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster?” bilgi yarışmasının bir süredir sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi için “Teklif gelirse neden olmasın.” Demişti. Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakteri ile efsaneleşen Necati Şaşmaz ise yeni bir projede çalıştıklarını dile getirerek, Kurtlar Vadisi Kaos için ilk sinyali vermişti.

Kurtlar Vadisi Kaos başlıyor mu?

Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğundan ayrıldığı iddia edilen Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'ta rol alacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teklif geldiğini medyada öğrendiğini belirten oyuncu, teklif gelmesi durumunda değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna da, "Arkadaşlar oyunculuğu bırakmadık. Herhangi bir teklif yok ancak gelen bir teklif olursa neden olmasın" şeklinde konuşarak Kurtlar Vadisi için yeşil ışık yaktı.

Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası merakla beklenen Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi ve yeni oyuncuları henüz belli olmadı.

Yapımcıdan gelecek açıklama bekleniyor. Dizinin henüz çekimleri başlamadı ve dolayısıyla herhangi bir fragmanı da yayınlanmış değil...

Kurtlar Vadisi Kaos nedir? Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada daha önce "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." demişti.

"Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." diyen Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle anlatmıştı: