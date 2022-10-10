Kurtlar Vadisi dizisinin efsanelerinden İplikçi Nedim karakteri için lokma döktürdüler! 'Ortadoğu'nun en büyük para baronu...'

Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakterlerinden "İplikçi Nedim" karakterine can veren ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İsmail İncekara'nın vefatı hayranlarını üzdü. Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Edincik Genç İşadamları Derneği, "İplikçi Nedim" karakterinin ruhuna lokma döktürdü.

'ORTADOĞU'NUN EN BÜYÜK PARA BARONU'

Lokma dökümünün yapıldığı yere bir de pankart asıldı. Pankartta ünlü oyuncunun fotoğrafının altında "Ortadoğu'nun en büyük para baronu İplikçi Nedim Ruhuna El-Fatiha" yazdığı görüldü.

SÜLEYMAN ÇAKIR'I HATIRLATTI

Yaşanan bu olay, Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakterinin ölümü sonrası gıyabi cenaze namazı kılınıp gazeteye başsağlığı ilanı verilmesini hatırlattı.



