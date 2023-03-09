Kurtlar Vadisi Güllü’nün aşkı Nina’yı görenler çok şaşırdı! Rus ajanın başörtülü hali olay oldu

Yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncularının son halleri merak ediliyor. Fenomen dizide Güllü Erhan’ın aşık olduğu Rus ajana hayat veren Tatsyana Tsvikevic 2012 yılında Müslüman oldu ve adını değiştirdi. Güzel oyuncunun son halini görenler gözlerine inanamadı.

2003 yılında ekrana gelen Kurtlar Vadisi dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Tatsyana Tsvikevic aslen Polonyalıdır. Manken ve oyuncu olan Tsvikevic, Müslüman olduktan sonra Sedef adını aldı.

1980 doğumlu olan güzel oyuncu 1998 yılında Türkiye'ye geldi. Polonya Devlet Konservatuvarı'nda bale ve tiyatro eğitimi alan Tsvikevic ilk olarak reklam filmlerinde rol aldı.

Türkiye’de oyunculuğa Rus Gelin filmi ile adım attı. Ünlü oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Kız Babası, Maskeli Beşler Irak, Anadolu Kaplanı, Elveda Katya da bulunuyor.



