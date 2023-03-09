MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kurtlar Vadisi Güllü’nün aşkı Nina’yı görenler çok şaşırdı! Rus ajanın başörtülü hali olay oldu

Kurtlar Vadisi Güllü’nün aşkı Nina’yı görenler çok şaşırdı! Rus ajanın başörtülü hali olay oldu

09.03.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü’nün aşkı Rus ajan Nina karakterine hayat veren Tatsyana Tsvikevic yıllara meydan okuyor. Güzelliği ile adeta büyüleyen Tatsyana Tsvikevic’in son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

Kurtlar Vadisi Güllü’nün aşkı Nina’yı görenler çok şaşırdı! Rus ajanın başörtülü hali olay oldu

Yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncularının son halleri merak ediliyor. Fenomen dizide Güllü Erhan’ın aşık olduğu Rus ajana hayat veren Tatsyana Tsvikevic 2012 yılında Müslüman oldu ve adını değiştirdi. Güzel oyuncunun son halini görenler gözlerine inanamadı.

erhan

2003 yılında ekrana gelen Kurtlar Vadisi dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Tatsyana Tsvikevic aslen Polonyalıdır. Manken ve oyuncu olan Tsvikevic, Müslüman olduktan sonra Sedef adını aldı.

rus

1980 doğumlu olan güzel oyuncu 1998 yılında Türkiye'ye geldi. Polonya Devlet Konservatuvarı'nda bale ve tiyatro eğitimi alan Tsvikevic ilk olarak reklam filmlerinde rol aldı.

tatyana

Türkiye’de oyunculuğa Rus Gelin filmi ile adım attı. Ünlü oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Kız Babası, Maskeli Beşler Irak, Anadolu Kaplanı, Elveda Katya da bulunuyor.

ttt


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yarı çıplak pozları olay oldu! Beğeni butonu çöktüYarı çıplak pozları olay oldu! Beğeni butonu çöktü
Galatasaray'ın yıldızına çapkınlık tokadı! "Ne kaybettiğine bir bak!"Galatasaray'ın yıldızına çapkınlık tokadı! "Ne kaybettiğine bir bak!"
'İster yobaz deyin ister gerici...' diyerek sansürledi! Mustafa Sandal çok sinirlendi'İster yobaz deyin ister gerici...' diyerek sansürledi! Mustafa Sandal çok sinirlendi
Anahtar Kelimeler:
kurtlar vadisi Oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar

AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar

Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...

Cumhur İttifakı genişliyor, o parti de katılıyor...

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Hatay’dan Meclis’e dönen CHP’li vekil Suzan Şahin kürsüye vura vura isyan etti

Hatay’dan Meclis’e dönen CHP’li vekil Suzan Şahin kürsüye vura vura isyan etti

Kılıçdaroğlu kararını açıkladı! HDP'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu kararını açıkladı! HDP'den yanıt geldi

'Yaşına da duruşuna da karşıyım' Ersan Şen o soruyu duyunca...

'Yaşına da duruşuna da karşıyım' Ersan Şen o soruyu duyunca...

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.