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Kurtlar Vadisi Kaos başlar mı? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda başlayacak?

08.05.2021 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından biri olan ve eski bölümleri halen izlenmeye devam eden Kurtlar Vadisi dizisi sosyal medyanın gündemine oturdu. Kurtlar Vadisi hakkında yaptığı açıklamalar ile gündemde olan Kenan İmirzalıoğlu ve Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, ‘’Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı?’’ sorusunu yanıtladı. İşte, ayrıntılar...

Polat Alemdar karakteri ile anılan Necati Şaşmaz yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak, Kurtlar Vadisi Kaos’un ilk sinyalini vermişti. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ise teklif olması durumunda projeye evet diyebileceğini açıkladı.

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz haftalarda Kurtlar Vadisi Kaos’ta rol alacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Teklif geldiğini medyada öğrendiğini vurgulayan İmirzalıoğlu, ciddi bir teklif gelmesi hâlinde değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna da, “Arkadaşlar oyunculuğu bırakmadık. Herhangi bir teklif yok fakat gelen bir teklif olursa neden olmasın” şeklinde cevap vererek, Kurtlar Vadisi için yeşil ışık yakmıştı.
Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi ve yeni oyuncuları da merak edilir oldu. Yapımcıdan Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada daha evvel "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.
"Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." diyen Necati Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle paylaşmıştı:
"Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, neler yapabiliriz, nasıl duracağız. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global olarak da Afganistan’dan, Myanmar’dan, Makedonya'ya hatta ABD’ye uzanan hikâyeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."
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Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Necati Şaşmaz
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu necatiden cacık olmaz karseşlerinin senaryolarını çaldo işe yaramaz bu neco
kadro rezalet

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