Kurtlar Vadisi Kaos başlar mı? Oyuncuları kim olacak?

7'den 70'e Türkiye'deki birçok kişi tarafından izlenen Kurtlar Vadisi dizisinin ekranlara Kurtlar Vadisi Kaos ismi ile tekrar döneceği dizinin sevenleri tarafından konuşuluyor. Rekordan rekora koşan dizinin yeni versiyonunda ise Kenan İmirzalıoğlu'nun yer alacağı söyleniyor.

KURTLAR VADİSİ GERİ DÖNÜYOR MU?

KENAN İMİRZALIOĞLU YEŞİL IŞIK YAKTI! Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu olan Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde yer alacağına dair iddialar hakkında bazı açıklamalar yaptı.

Böyle bir teklif olduğunu medyada gördüğünü söyleyen Kenan İmirzalıoğlu'na, dizi hakkında bir teklif gelmesi halinde teklifi değerlendirip değerlendirmeyeceği soruldu. Bu soru üzerine Kenan İmirzalıoğlu "Arkadaşlar oyunculuğu bırakmadık. Herhangi bir teklif yok ancak gelen bir teklif olursa neden olmasın." diyerek dizide yer alma ihtimaline yeşil ışık yaktı.

KURTLAR VADİSİ KAOS OLACAK MI? Necati Şaşmaz tarafından yapılan açıklama sonrasında ilgi ile takip edilen Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin çekilip çekilmeyeceği ya da oyuncuları hakkında bir gelişme şimdilik bulunmuyor. Dizinin hayranları yapımcıdan gelecek bir açıklamayı bekliyor.