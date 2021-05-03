MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kurtlar Vadisi Kaos başlar mı? Oyuncuları kim olacak?

Kurtlar Vadisi Kaos başlar mı? Oyuncuları kim olacak?

03.05.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dizilerinin en uzun soluklularından biri olan ve oldukça geniş bir kitle tarafından izlenerek efsaneleşen Kurtlar Vadisi dizisinin Kurtlar Vadisi Kaos adı ile geri döneceği konuşuluyor. Yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nin sevenleri hâlâ dizinin geri dönmesini iple çekiyor. Polat Alemdar'ın yaşamını ve aksiyonlarını konu alan Kurtlar Vadisi dizisinin ekranlara dönüp dönmeyeceği ise hâlâ tam olarak bilinmiyor. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos başlar mı? Oyuncuları kim olacak?

7'den 70'e Türkiye'deki birçok kişi tarafından izlenen Kurtlar Vadisi dizisinin ekranlara Kurtlar Vadisi Kaos ismi ile tekrar döneceği dizinin sevenleri tarafından konuşuluyor. Rekordan rekora koşan dizinin yeni versiyonunda ise Kenan İmirzalıoğlu'nun yer alacağı söyleniyor.

KURTLAR VADİSİ GERİ DÖNÜYOR MU?

KENAN İMİRZALIOĞLU YEŞİL IŞIK YAKTI!

KENAN İMİRZALIOĞLU YEŞİL IŞIK YAKTI!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu olan Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde yer alacağına dair iddialar hakkında bazı açıklamalar yaptı.
Böyle bir teklif olduğunu medyada gördüğünü söyleyen Kenan İmirzalıoğlu'na, dizi hakkında bir teklif gelmesi halinde teklifi değerlendirip değerlendirmeyeceği soruldu. Bu soru üzerine Kenan İmirzalıoğlu "Arkadaşlar oyunculuğu bırakmadık. Herhangi bir teklif yok ancak gelen bir teklif olursa neden olmasın." diyerek dizide yer alma ihtimaline yeşil ışık yaktı.

KURTLAR VADİSİ KAOS OLACAK MI?

KURTLAR VADİSİ KAOS OLACAK MI?
Necati Şaşmaz tarafından yapılan açıklama sonrasında ilgi ile takip edilen Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin çekilip çekilmeyeceği ya da oyuncuları hakkında bir gelişme şimdilik bulunmuyor. Dizinin hayranları yapımcıdan gelecek bir açıklamayı bekliyor.

KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?.

KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?.
Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada daha önce "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." demişti. .
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Necati Şaşmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde iki parti baraj altında kaldı

Son seçim anketinde iki parti baraj altında kaldı

"Annesinin bekaret korsesinden sıkıldığında" notuyla paylaştı

"Annesinin bekaret korsesinden sıkıldığında" notuyla paylaştı

Bakan Koca’dan gündemi sarsan iddiaya raporlu cevap

Bakan Koca’dan gündemi sarsan iddiaya raporlu cevap

Bu görüntüler olay oldu! Büyük tepki

Bu görüntüler olay oldu! Büyük tepki

Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Koronavirüs geçiren erkekler için büyük tehlike

Koronavirüs geçiren erkekler için büyük tehlike

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bu sefer dozunu kaçırdı! Türklere hakaret etti

Bu sefer dozunu kaçırdı! Türklere hakaret etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çılgın Bediş'in Banu'su ülkeye dönmek istiyor! İşte son hali

Çılgın Bediş'in Banu'su ülkeye dönmek istiyor! İşte son hali

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.