Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı? 'Polat Alemdar'dan iddiaları alevlendirecek açıklama!

Kurtlar Vadisi Kaos'ta Kurtlar Vadisi Kaos'ta ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun da yer alacağı iddia edilmişti. İmirzalıoğlu, iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Polat Alemdar yani Necati Şaşmaz ise yaptığı Kurtlar Vadisi Kaos açıklamasıyla kafa karışıklığına neden olmuştu.

Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı?

Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, kendisine teklif gelmesi hâlinde bunu mutlaka değerlendireceğini vurgularken, "Şu ana kadar da bana ulaşan bir teklif bulunmamakta. Oyunculuğu bırakmış değilim. Bir teklif gelmesi hâlinde Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde seve seve oynarım." ifadelerini kullanmıştı.

Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili açıklama yapan dizinin Polat Alemdar’ı yani Necati Şaşmaz, "Kaos yönetimi adı altında bir ideoloji var. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulacağımız adına yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz." açıklamasını yapmasıyla ile gündem tekrarda alevlenmişti. Yeni sezonda Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin en geç 2021 Ekim'de başlayacağı iddia edilmişti…

Oyuncu Çiğdem Batur, Instagram hesabından soru-cevap yaptı. Çiğdem Batur, uzun bir aranın ardından tekrardan ekrana döneceği iddia edilen 'Kurtlar Vadisi' dizisinde yer alacağı iddialarını ilk kez yanıtladı.

Yıllar evvel Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Savcı Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur, "Kurtlar için geri dönecek misin?" sorusuna, "Bu konu ile ilgili her haberde adım var ancak doğruluk payı yok" yanıtını verdi. Batur bir diğer açıklamasında da, "Hakkını vererek oynadığım her rolümle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi Kaos’un konusu Kurtlar Vadisi Kaos günümüz ekonomik, siyasi ve konjonktürel konularla alakalı gelişmeleri yakından işleyebilir.

Necati Şaşmaz, yeni konseptte de yakın coğrafyamızda meydana gelen gelişmelerin diziye konu olacağını, hatta çok uzaklarda yaşanan gelişmelerle alakalı da güncel konuları ekrana taşıyacak bir hikaye yarattıklarını paylaştı.

Yapımcı ve başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizi ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız. Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız."

Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları belli oldu mu? Kurtlar Vadisi Kaos'un iddiası ile ilgili konuşan Necati Şaşmaz, "Yakın coğrafyamızda, bu civardaki ülkelerde, körfez olsun, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek konumuz olacak. Global olarak da Afganistan’dan, Myanmar’dan, Makedonya'ya hatta ABD’ye uzanan hikâyeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim.” açıklamasında bulundu.

Kurtlar Vadisi hakkında İlk kez 15 Ocak 2003’te yayınlanan Kurtlar Vadisi; mafya, politik ve aksiyon türünde yapımcı ve yönetmen Osman Sınav tarafından hayata geçirilmişti.