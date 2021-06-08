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'Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı?' sorusuna vadinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'dan açıklama!

08.06.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi Kaos'a ilişkin Necati Şaşmaz önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu Şaşmaz dizinin içeriğinden bahsetti. Peki Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı? İşte ayrıntılar...

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin Polat Alemdar'ı, Necati Şaşmaz dizi hakkında takipçileri sevindirecek türden açıklama yaptı. Dizinin içeriğinden bahseden Şaşmaz'ın açıklamalarının ardından Kurtlar Vadisi Kaos'un ne zaman ve hangi kanalda başlayacağı merak konusu oldu.

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizinin takipçilerini sevindirecek türden açıklamalarda bulundu.
Bu açıklamaların ardından Türk televizyonlarında en uzun süre yayınlanan dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi Kaos'un ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

İÇERİĞİNDEN BAHSETTİ

İÇERİĞİNDEN BAHSETTİ
Dizinin sevenlerinin yüzünü güldürecek türden haber veren Şaşmaz, kaos yönetimi altında bir ideolojinin olduğunu ve bu yönetiminden nasıl kurtulacakları ile alakalı yeni bir proje yürüttüklerini söyledi.

NE ZAMAN YAYINLANACAK?

NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin en geç Ekim 2021'de ATV ekranlarında seyircilerle buluşmasının planlandığı öne sürüldü.
Dizi hakkında Show TV ile anlaşıldığına dair iddialar vardı. Böylece Kaos'un yayın hayatına Show TV'de başlamayacağı öğrenildi.
Diziye ilişkin geçtiğimiz haftalarda oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'na teklif gittiği iddiası gündem yaratmıştı.

DİZİNİN KONUSU NE OLACAK?

DİZİNİN KONUSU NE OLACAK?
Açıklamalarına devam eden Şaşmaz, coğrafyamızda yaşanan siyasi olaylarda neler yapılabileceğini ele alan bir konu üzerinde çalışıldığını kaydetti.
Öte yandan Şaşmaz, Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayelerin dizide işleneceğini duyurdu.
Kurtlar Vadisi 15 Ocak 2003'te yayınlanmaya başlamıştı. Uzun süredir ilgi ile izlenen dizinin yapımcılığını ve yönetmenliğini Osman Sınav üstlendi.
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Anahtar Kelimeler:
Necati Şaşmaz
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