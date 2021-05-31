Kurtlar Vadisi Kaos'dan yayın tarihi! | Kurtlar Vadisi Kaos başlıyor mu? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?

Son zamanlarda Kurtlar Vadisi dizisi, Kenan İmirzalıoğlu’nun yaptığı açıklamalar ile tekrar sosyal medyanın gündemine düştü. Kenan İmirzalıoğlu ve Necati Şaşmaz’ın Kurtlar Vadisi Kaos dizisi için bir araya geleceği iddia edildi.

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında bazı açıklamalar yapan oyuncu Necati Şaşmaz, "Kaos yönetimi adı altında bir ideoloji bulunmakta. Bizde bu kaos yönetiminden nasıl kurtulacağımız adına yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullanması ile gündem yeniden alev aldı.

Yeni sezonda Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin en geç 2021 Ekim ayında ATV ekranlarında başlayacağı iddia ediliyor.

KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?

Kurtlar Vadisi Kaos günümüz siyasi, ekonomik ve konjonktürel konularla ilgili gelişmeleri yakından irdeleyecek. Necati Şaşmaz, yeni konseptte de yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin diziye konu olacağını, hatta çok uzaklarda yaşanan gelişmelerle ilgili de güncel konuları ekrana taşıyacak bir hikaye oluşturduklarını anlattı.

Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos'un iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: "Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim." ifadelerini kullandı.



