Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin adı yetti! Sosyal medya çıldırdı

Kurtlar Vadisi Kaos dizisi gelmeden sosyal medyada gündem olmayı başardı. Dizinin hayranları, Kurtlar Vadisi dizisinin Kurtlar Vadisi Kaos adıyla yeniden ekranlara döneceği haberine verdikleri tepkilerle diziyi daha başlamadan gündeme sokmayı başardı.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan, yayınlandığı her dönem reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi, uzun bir aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dönem dönem kadroda değişiklikler yapan hatta beyaz perdede bile izleyicilerin karşısına çıkan yapımın yeni bölümleri, orijinal kanalı Show TV'de önümüzdeki şubat ayından itibaren yayınlanmaya başlanacak.

KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU

Polat Alemdar rolüyle akıllara kazınan Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos adıyla gelecek dizi hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, dizinin Afganistan'dan Myanmar'a, Makedonya'ya ve Amerika'ya kadar uzanan geniş bir hikâye yapısına sahip olacağından bahsetmişti.