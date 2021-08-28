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Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalı Halit rolüyle hafızalara kazınmıştı! İşte ünlü oyuncu Özcan Varaylı'nın son hali

28.08.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi’nde adına cenaze törenleri düzenlenip, helvalar dağıtılan Süleyman Çakır’ı Cerrahpaşalı Halit canlandırmıştı. Karaktere hayat veren Özcan Varaylı’nın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalı Halit rolüyle hafızalara kazınmıştı! İşte ünlü oyuncu Özcan Varaylı'nın son hali

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan ve her bölümü merakla beklenen Kurtlar Vadisi dizisi, final yapmasının üzerinden yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor. Dizide ölümüyle herkesi yasa boğan, ölüm yıl dönümünde tekrar tekrar hatırlanan Süleyman Çakır’ı Cerrahpaşalı Halit öldürmüştü. Bu karakterle adeta hafızalara kazınan Özcan Varaylı’nın saçı sakalı bembeyaz oldu.

KURTLAR VADİSİ’NİN CERRAHPAŞALI HALİT’İ ÖZCAN VARAYLI SON HALİ

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit, ilerleyen bölümlerde Polat Alemdar ve Memati tarafından öldürülmüştü. Birçok projede rol alan ve hala oyunculuğa devam eden Mehmet Özcan Varaylı'nın son hali ise hayranlarını şaşırtıyor. Dizideki halinden eser kalmayan Varaylı beyazlayan saçı ve sakallarıyla “yıllar oyuncuya acımamış” dedirtti.

Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalı Halit rolüyle hafızalara kazınmıştı! İşte ünlü oyuncu Özcan Varaylı'nın son hali

ÖZCAN VARAYLI KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu. Tam adı: Mehmet Özcan Varaylı. 6 Ağustos 1963, İstanbul doğumlu. Kehribar ve Cesur Yürek gibi bir çok projede rol almış, büyük çıkışını ise Kurtlar Vadisinde canlandırdığı Cerrahpaşalı Halit karakteri ile gerçekleştirmiştir.2014 yılında Şule Özkalay ile evlenmiştir.

Şimdiye dek 50 civarında film ve dizide rol alan Özcan Varaylı, 2018’de Kanal D ekranlarına gelen Tutsak dizisinde Enver karakterini canlandırdı.

Rol Aldığı Bazı Diziler:

Vuslat (Çakal Necmi, 2019)
İnsanlık Suçu (Asaf Gökdemir, 2018)
Tutsak (Enver, 2017)
Kehribar (2016)
Cesur Yürek (Gürkan, 2016)
Dostum (Salih, 2014)
Kaçak (Abdo, 2013)
Adını Kalbime Yazdım (Hasan, 2013)
İstanbul Hatırası (Salim, 2012)
Evlerden Biri (2012)
Böyle Bitmesin (Emniyet Müdürü, 2012)
Yalancı Bahar (Kaptan, 2011)
Gesi Bağları (2010)
Sakarya Fırat (Mihri, 2009)
Geniş Aile (Haceli, 2009-2011)
Aşk Bir Hayal (2009)
Gece Gündüz (Sadri, 2008)
Adanalı (Mustafa, 2008)
Komiser Nevzat (Kopuk Kemal, 2007)
Hacı (Kemal Karataş, 2006)
Arka Sokaklar (Baretta Kudret, 2008)
Kurşun Yarası (Celal, 2003)
Kurtlar Vadisi (Cerrahpaşalı Halit, 2003-2004)
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Cevdet, 2002)

Rol Aldığı Bazı Filmler:

11 (2017)
Soğuk Ölüm (2015)
Kubilay (Derviş Memet, 2009)
Mıhlıçay Aşıkları (Zafer, 2008)
Kar Düşerken (2008)
Girdap (Militan, 2008)
Anne ya da Leyla (Abbas, 2005)
Şahadet (1985)

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